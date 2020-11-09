В Казахстане объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В Павлодарской области ожидается низовая метель, гололед и сильный ветер до 28 метров в секунду.

Утром и днем 9 ноября в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

9 ноября в Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метра в секунду. В Кокшетау 9 ноября утром и днем ожидаются туман, гололед.

Ночью 9 ноября в Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ожидается ветер северо-западный, местами 17-22 метра в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду.

9 ноября в Северо-Казахстанской области ожидаются на большей части осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с порывами 23-28 метров в секунду.

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