В Казахстане ограничили доступ к сайту Бюро промышленности и безопасности Минторга США

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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 13 августа действует приказ Министерства индустрии и инфраструктурного развития, которым утвержден "Перечень опасных веществ и предметов, а также всех видов наркотиков, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах", передает корреспондент агентства.





запрещенным к перевозке в ручной клади и багаже, относятся: Согласно документу , к опасным веществам и предметам,





1) взрывные и иные смертоносные устройства, содержащие как минимум заряд взрывчатого вещества и средство взрывания, пригодные и предназначенные для совершения действия в форме взрыва, а также взрывчатые вещества и предметы, их содержащие





2) радиоактивные вещества;





3) наркотические вещества;





4) сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей за исключением: лекарственных препаратов - аэрозолей и баллонов с кислородом, используемых в медицинских целях, в пределах объемов, необходимых для поддержания здоровья пассажира; баллонов с двуокисью углерода для приведения в действие искусственных конечностей (протезов); баллонов с двуокисью углерода для самонадувающихся спасательных жилетов; ингаляторов (небулайзеров) портативных, представляющих собой беспроводные, бесшумные, перезаряжаемые легкие устройства, предназначенные для лечения острых и хронических заболеваний дыхательных путей и находящихся при пассажире в кармане; невоспламеняющихся и нетоксических аэрозолей, объемом до 100 миллилитров допускается перевозка в ручной клади, свыше 100 миллилитров в багаже, не доступном для пассажиров;





5) легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе ацетон, бензин, пробы нефтепродуктов, метанол, метиловый эфир, тормозная жидкость, сероуглерод, эфиры и иные легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе алкогольные напитки с содержанием алкоголя более 70 % по объему;





6) воспламеняющиеся твердые вещества - вещества, которые от действия на них воды, выделяют тепло и горючие газы, что может вызвать самовоспламенение и пожар: калий, натрий, кальций металлический и их сплавы; фосфор белый, желтый, красный, иные вещества, относящиеся к категории воспламеняющихся твердых веществ; перекиси органические; нитроцеллюлоза коллоидная;





7) ядовитые и отравляющие вещества;





8) инфекционно или биологически опасные материалы;





9) едкие и коррозирующие вещества;





10) пустые зажигалки, детали топливной системы транспортного средства, в которых находилось топливо, а также емкости, которые использовались для перевозки или хранения горюче-смазочных материалов, имеющие следы или специфический запах горюче-смазочных материалов.





Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади и в багажном отсеке, доступном для пассажиров:





1) все виды огнестрельного





2) колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы. Предметы, которые могут быть использованы для нападения на пассажиров и членов экипажа;





3) боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию





4) предметы с затупленными концами: биты для игры в бейсбол, софтбол, весла, в том числе для байдарок и каноэ, скейтборды и др.





5) сухой лед; стимуляторы сердечных мышц или другие устройства на радиоактивных изотопах и радиоактивных фармацевтических препаратов, содержащихся в теле человека; кресло - каталки для перевозки больных или другие подвижные средства, содержащие аккумуляторные батареи; щипцы для завивки волос, содержащие газ и газовые дозаправочные элементы к ним; ртутные барометры или термометры, медицинские или клинические термометры





Вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади: жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров, в том числе: вода и другие напитки, супы, сиропы, джемы, тушеное мясо, соусы и пасты; пищевые продукты в соусах или с содержанием большого количества жидкости; кремы, лосьоны, косметические средства и масла; духи; спреи; гели, включая гели для волос и душа; содержимое емкостей, находящихся под давлением, включая пену для бритья, другие виды пен, дезодоранты; пасты, в том числе и зубная паста; смеси жидкостей с твердыми веществами; тушь для ресниц; блеск для губ.





Исключение по перевозке имеют лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, а также жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна, упакованные в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета (чек на приобретенный товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.





Опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в багаже: портативные электронные курительные устройства, приводимые в действие батареями, в том числе: электронные сигареты, электронные тонкие сигары, электронные сигары, электронные трубки, персональные испарители, электронные системы подачи никотина).

Содержание лития в батареях не должно превышать 2 грамм, а удельная мощность литий-ионных батарей - 100 ватт-часов; портативные электронные устройства (часы, калькуляторы, фотоаппараты, сотовые телефоны, портативные компьютеры, видеокамеры и пр.), содержащие литиевые или литий-ионные элементы, а также запасные батареи. Не более двух отдельно защищенных запасных батарей на одно лицо", - отмечается в документе.





Для перевозки портативных электронных устройств, содержащих литий ионные батареи, и запасных литий-ионных батарей с удельной мощностью в ватт часах в 100 ватт-часов, но не превышающей 160 ватт-часов, по согласованию с эксплуатантом.