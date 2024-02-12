11.02.2024, 10:47 73951
В Казахстане ограничили движение на трассах в 9 областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан введено ограничение движения транспорта на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
По состоянию на 07.00 11 февраля из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 участках автодорог республиканского значения в 9 областях", - проинформировал национальный оператор дорог.
Как рассказали в компании, движение ограничили в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской и Улытауской областях.
По данным РГП "Казгидромет", в большинстве регионов Казахстана 11 февраля объявлено штормовое предупреждение. В ряде городов прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра с порывами до 25 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий жители Степногорска остались без тепла и света. Из-за отключения электроэнергии по линии 220 кВ KЕGОC местная ТЭЦ снизила подачу теплоэнергии.
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12.02.2024, 15:07 2926
Минкультуры обратилось к СМИ и знаменитостям с просьбой прекратить рекламу букмекеров
Разработана норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования закона, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр туризма и спорта Мирас Толебаев.
По словам Толебаева, наибольшие дискуссии в обществе вызывают лотоклубы и лотоматики.
От традиционных телевизионных лото игра в лотоклубах отличается высокой интенсивностью. Розыгрыши проводятся каждые несколько минут. К сожалению, выявлены факты организации в лотоклубах онлайн-казино. Министерство нацелено на решительную и бескомпромиссную борьбу с организаторами игорного бизнеса и лотерейной деятельности, не соблюдающими требования законов", - заявил вице-министр.
Вместе с тем, спикер обратился к СМИ и известным личностям с просьбой воздержаться от рекламы азартных игр.
Пользуясь случаем, призываю СМИ тоже перестать рекламировать на своих телеканалах ставки на спорт и букмекерские конторы или размещать их пестрящие яркие баннеры на своих сайтах. Также призываю операторов сотовой связи прекратить SMS рассылку рекламных акций с призывом делать выгодные ставки с бонусами. Всех известных людей прошу не заключать контракты с букмекерами на рекламу их брендов. А если заключили, то досрочно расторгнуть, проявить свою сознательность, ответственность", - призвал Толебаев.
Также он предложил банкам анализировать и блокировать транзакции и денежные переводы в пользу нелегальных букмекеров и онлайн-казино.
Спикер сообщил, что в законодательство о лотерейной деятельности разработаны поправки. В частности, предусмотрена норма о запрете распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях.
В ближайшее время законопроект, предусматривающий 55 поправок, будет внесен в парламент", - сообщил он.
По его словам, депутаты подготовили дополнения в этот пакет, включающие не менее 35 новых ужесточающих поправок.
12.02.2024, 14:38 4746
Уникальные петроглифы уничтожаются из-за промышленных взрывов близ Талдыкоргана
Фото: ОФ Охотники за петроглифами
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Талдыкорган. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрывные работы в районе хребта Кызылтас близ Талдыкоргана могут нанести непоправимый урон историческим памятникам.
Об этом в письме, поступившем в редакцию Kazakhstan Today, сообщили общественники.
По их информации, вечером 9 февраля 2024 года в районе Кызылтаса были произведены два промышленных взрыва. Один из них на видео смогли зафиксировать жители города.
В районе взрыва находится хребет Кызылтас. Археологическая разведка обнаружила на нем многочисленные наскальные рисунки (петроглифы), относящиеся к бронзовому веку (II тыс. до н.э.) и тюркской эпохе. В их числе - уникальные рисунки великанов. Кроме того, в непосредственной близости находится скальник "Черепашка" - любимое место отдыха жителей Талдыкоргана", - говорится в письме.
По словам авторов письма, взрывные работы в этом районе проводит только одна компания - ТОО "Темiрбетон", которая входит в холдинг "АСПМК-519". Последние 5 лет она добывает диорит (строительный материал) на сопке "Темiр".
Археологическое обследование показало наличие на этой сопке древних петроглифов. Значительная часть их уже уничтожена. Точный объем ущерба оценить невозможно, "Темiр" разрабатывается еще с советских времен. Общественники запрашивали ТЭО проекта, материалы археологической и экологической экспертиз, протокол общественных слушаний и отчет о проведении археологических раскопок на 32 сакских курганах. Однако ТОО "Темирбетон" и ТОО "Казархеология" (проводило археологическую экспертизу) отказываются предоставить общественности полный отчет об археологических исследованиях", - подчеркивается в письме.
В ноябре-декабре прошлого года участники ОФ "Охотники за петроглифами" недалеко от разработок обнаружили разлетевшиеся обломки скал со следами петроглифов. 1 декабря на круглом столе с участием общественников, представителей компании и уполномоченных служб города и области стороны договорились о приостановке работ на сопке "Темiр" до предоставления повторного заключения о ценности исторических объектов. Разработчики взяли на себя обязательства по сохранению камней с наскальными рисунками.
Однако вечером 9 февраля в нарушение всех договоренностей в районе сопки "Темiр" снова был зафиксирован взрыв.
Чиновники делают вид, что археологические памятники в этом районе не представляют ценности. Они упорно не хотят принимать во внимание уже обнаруженные артефакты. По их логике, если часть исторического наследия уже уничтожена, необязательно спасать оставшееся", - отметила общественница из Талдыкоргана Динара Бакирова.
Она также пожаловалась на неоднократно поступавшие ей угрозы от неизвестных.
Кто-нибудь может объяснить, почему некие хозяйствующие объекты, чиновники планомерно уничтожают наследие предков? Откуда родом эти манкурты, кто их родители, в каких школах учились? Все это происходит фактически на малой родине главы государства. Древние святилища тянутся от Талдыкоргана до Уштобе, но это, похоже, всем безразлично. Часть наследия, например, сакские курганы, уже были уничтожены или серьезно повреждены из-за добычи строительного сырья", - заявляет координатор ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.
Общественники требуют остановить хозяйственную деятельность на Кызылтасе до завершения исследований, а также планируют провести консультации с представителями городского и областного акиматов, природоохранной прокуратурой и другими уполномоченными инстанциями.
Для справки
В ноябре-декабре 2023 года, в ходе обследования на южных склонах хребта Кызылтас, была обнаружена серия крупных петроглифических скоплений на нескольких сопках горной гряды (5 скоплений). Самые древние рисунки датируются эпохой бронзы (II тысячелетие до н.э.). Наиболее интересными и аутентичными рисунками считаются достаточно редко встречающиеся изображения великанов. В горах Кызылтас зафиксировано 4 таких изображения, в том числе одно размером 1 м 20 см, в 100 метрах от горы Черепашка. Многочисленны петроглифы в скифо-сакском зверином стиле (I тыс. до н.э.) и тюркские (8-9 - 12-13 в.в. нашей эры). Также встречаются тамги казахских родов.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай.
Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
11.02.2024, 16:27 57766
В Актюбинской области из-за бурана трех рожениц доставили на спецтехнике в роддом
В регионе из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение
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Актобе. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Актюбинской области вызволили из снежного плена трех рожениц, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ходе выполнения аварийно-спасательных работ 3 роженицы были доставлены из села в больницу", - говорится в сообщении от МЧС.
Напомним, в Казахстане, и в частности в Актюбинской области, несколько дней назад было объявлено штормовое предупреждение. Из-за тумана, гололеда, метели и сильного ветра движение транспорта на многих автодорогах ограничено. Ранее из-за ухудшения погодных условий были отменены несколько рейсов.
11.02.2024, 14:46 64156
На ТЭЦ Астаны произошел сбой
Фото: ТЭЦ-2 в Астане
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На ТЭЦ-2 в Астане зафиксировали дефект в системе регулирования, сообщили в Министерстве энергетики Республики Казахстан.
В СМИ распространилась информация об аварии на столичной ТЭЦ-2. В Минэнерго отреагировали и предоставили информацию и фотографии произошедшего.
Указанные на фотографии дефекты были устранены без ограничения потребителей электрической и тепловой энергии. На фото отражен процесс проведения ремонтных работ, которые вчера, 10 февраля, были завершены", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным Минэнерго, произошедшее стало причиной дефекта в системе регулирования. В настоящее время турбина № 4 на ТЭЦ-2 работает в штатном режиме.
10.02.2024, 21:50 117126
Что думают эксперты о смене часового пояса в Казахстане
Фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты из разных областей поделились своим мнением о последствиях смены часового пояса в Казахстане.
Напомним, в скором времени ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
По мнению членов рабочей группы, установление одного времени положительно повлияет на управление в различных отраслях (улучшит точность графиков поездов, самолетов и банковских операций, упростит координацию трансграничных операций, сделает более стабильными бизнес-процессы и т. д.).
Что касается более раннего включения света из-за перевода на час назад, то, по информации Министерства энергетики, существенной разницы в потреблении электроэнергии при переводе времени не предполагается, информирует Forbes.kz.
Отмечается, что разница географической долготы между крайними восточной и западной точками Казахстана составляет 40°45′, что соответствует разнице местного солнечного времени 2 часа 43 минуты. Таким образом, фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6.
Этот факт вызвал недоумение у экономиста Армана Байганова:
В Казахстане было четыре часовых пояса, потом, до обретения независимости, - три, а сейчас хотят всю страну под один часовой пояс подвести!"
Как считает экономист, "для компаний, которые имеют широкую филиальную сеть, также министерств часовая разница нехороша для координации работы, в этом плане ситуация улучшится", приводит издание слова Байганова.
Вероятно, что для простых граждан переход на другой часовой пояс может вызвать неудобства.
У жителей востока Казахстана очень рано будет светать, а зимой рано темнеть, и неизвестно, как это отразится на здоровье, - полагает эксперт. - И в сельском хозяйстве: коровы же не знают, что время на час перевели, и не будут подстраиваться. Насколько это повлияет на продуктивность сельскохозяйственных животных? Хотя в экономике Казахстана агропромышленный сектор - это только 5% ВВП, но тем не менее отрасль работает, и это надо учитывать", - сказал экономист, добавив, что в стране должно быть три часовых пояса.
Общественница Аида Альжанова подчеркнула, что с переводом стрелок часов на один час назад люди на востоке будут вставать очень рано.
Например, в Усть-Каменогорске рассвет будет происходить в 3-4 часа утра. В Шымкенте раньше будет начинаться жара, то есть жители будут ехать на работу уже в пекло", - сказала она.
На взгляд специалиста, если делать в стране одну временную зону, то тогда "на местах можно отрегулировать начало рабочего дня или учебы в школе. Например, в южном Казахстане начинать уроки в семь утра. Госслужащие тоже могут ходить на работу в разное время, чтобы синхронизировать рабочий день: одни с 8, другие с 9, третьи с 10 часов". Кроме того, после введения нового времени следует провести исследование и выяснить, как изменилась заболеваемость и аварийность.
Такое решение отражает нашу централизованную систему управления (...) Как "наверху" решили, так и будет. Но если бы у нас была децентрализованная система управления, не было бы такого беспорядка. Любой аким сто раз бы посчитал, как экономически выгодно, как это отразится на тарифах, как - на населении", - добавила Альжанова.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что с точки зрения влияния на здоровье человека биологически правильный часовой пояс имеет большое значение.
Организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов. Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма, которые в свою очередь запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким -либо другим внешним факторам. Своевременное восстановление организма, под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности, все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность. Поэтому суточные ритмы физиологических функций самые устойчивые", - поделились медики.
Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многим другим последствиям.
Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит, конечно, к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья. Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени, разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения", - добавили в Минздраве.
Между тем большинство жителей Казахстана выступают против перехода на единый часовой пояс. В Сети до сих пор ведутся дискуссии, многие требуют доказательств в виде конкретных исследований.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос, как казахстанцы относятся к решению о смене часового пояса. Подавляющее большинство опрошенных - 61,54% выступают против перехода на единый часовой пояс. Поддерживают идею 24,36% респондентов. 5,13% опрошенных предложили вернуть переход на летнее время. "Мне все равно" ответили 8,9% участников опроса.
10.02.2024, 21:27 119876
В Актюбинской области наградили фельдшеров, добиравшихся по сугробам к пациенту
Из-за непогоды дороги завалило снегом, и медикам пришлось добираться ползком по высоким сугробам
Фото: Акимат Актюбинской области
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Актобе. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области Асхат Шахаров наградил фельдшеров, которые в сильную метель проявили преданность своей профессии и по сугробам пробирались к пациенту.
Фельдшеры скорой помощи Хромтауского района 7 февраля отправились на вызов к пациенту с жалобами на боли в сердце.
Из-за непогоды дороги завалило снегом, и медикам пришлось добираться пешком, а точнее ползком, по высоким сугробам. Один из медработников заснял этот момент на видео", - рассказали в областном акимате.
Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу вручены благодарственные письма.
Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добрались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях", - рассказал Бауыржан Кудияров.
10.02.2024, 21:00 120856
Во всем мире встретили Новый год по лунному календарю
Фото: Жэньминь жибао онлайн/Лян Цзыдун
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Пекин. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 февраля во всем мире празднуется китайский Новый год - Чуньцзе (праздник Весны).
Чуньцзе является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Его наступление приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Обычно эта дата выпадает на период между 12 января и 19 февраля. В текущем году (4722 год по китайскому календарю) Новый года наступил 10 февраля, сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, в 2023 году на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о внесении праздника Весны в список праздников организации. Теперь Чуньцзе приобретает статус всемирного торжества.
Первоначально в Китае праздник Весны всегда считался Новым годом (по лунному календарю). После Синхайской революции 1911-1912 годов, приведшей к свержению династии Цин, лунный календарь в стране официально был заменен на солнечный (европейский), по которому 1 января каждого года стали называть Новым годом, тогда как прежний Новый год по лунному календарю стал праздником Весны. Однако китайский народ по традиции встречает праздник Весны более торжественно, чем Новый год по солнечному календарю. Это связано с тем, что большая часть населения страны - крестьяне, которые продолжают жить по лунному календарю, и все полевые работы и праздники тесно с ним переплетены. Некоторые люди по-прежнему встречу праздника Весны называют "встречей Нового года".
Китайский Новый год официально отмечается в Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Брунее, Таиланде, на Филиппинах и Маврикии.
Каждый год представлен определенным знаком зодиака (животным) и стихией. Китайский (или восточный) зодиак основан на 12-летнем лунном цикле и имеет традиционный порядок 12 зодиакальных животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Коза (Овца), Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.
Символ 2024 года - Зеленый Деревянный Дракон. В китайской традиции дерево считается элементом роста, успеха и развития, а зеленый цвет символизирует процветание, гармонию, перемены к лучшему. На Востоке год под этим знаком называют одним из самых благополучных и удачных.
В китайской традиции Дракон символизирует мудрость, могущество и благородство, а также императорскую власть. После революции и свержения династии Цин были выдвинуты требования навсегда исключить Дракона из гороскопа - в качестве замены предлагалась Панда. Однако для простых китайцев такая инициатива стала слишком радикальной и Дракон сохранил свое место среди зодиакальных животных. Продлится год Дракона до 28 января 2025 года.
Чуньцзе - семейный праздник. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае получил название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением. История праздника всегда была богата разнообразными обычаями, некоторые из которых сохранились и сегодня.
На восьмой день последнего месяца по лунному календарю во многих домах готовят ароматную кашу - лабачжоу, в состав которой входят восемь видов продуктов: клейкий рис, чумиза, зерна иовлевых слез, финики, семена лотоса, красные бобы, плоды лунъянь, семя гинкго.
Двадцать третий день последнего месяца по лунному календарю называют в народе "сяонянь" (т.е. "малый Новый год"). Люди, строго следующие традициям, совершают жертвоприношение божеству домашнего очага. В наши дни большинство людей накрывают праздничной стол для себя.
Справив "сяонянь", китайцы готовятся к встрече Нового года. Народ спешит в магазины за необходимыми продуктами и подарками.
Перед праздником в доме положено произвести генеральную уборку. На все дверные рамы наклеивают парные каллиграфические надписи, выполненные черной тушью на красной бумаге. Их содержание сводится к выражению жизненных идеалов хозяина дома или добрых пожеланий на Новый год.
Перед входом в дом вешают два больших красных фонаря, а окна украшают бумажными узорами. На стены комнат наносят яркие новогодние картины, которые символизируют счастье и богатство.
Ночь под китайский Новый год называют также "ночью встречи после разлуки". Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из куриного мяса, рыбы и доуфу - соевого творога, называемого в России "тофу", потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими счастье и достаток. На севере Китая на Новый год принято есть пельмени, а на юге - няньгао (ломтики, приготовленные из клейкого риса). Северяне отдают предпочтение пельменям, потому что, во-первых, на китайском языке слово "цзяоцзы", т.е. "пельмени", созвучно со словами "проводы старого и встреча нового"; во-вторых, пельмени напоминают своей формой традиционные слитки из золота и серебра и символизируют пожелание богатства. По той же причине южане едят няньгао, символизирующие улучшение жизни с каждым годом.
Неизменной остается традиция дарения подарков: жители Поднебесной обычно дарят друг другу красные конверты, в которые кладут деньги или подарочные сертификаты. По китайским представлениям, обмен такими конвертами означает пожелание удачи - именно ее символизирует красный цвет. Также считается, что денежная сумма, которую вручают в поздравительном конвертике, обязательно должна быть четной. Но только не четыре - на китайском это число созвучно со словом "смерть".
По традиции в новогоднюю ночь люди не спят до утра. Первые пять дней нового года посвящены встречам.
Чуньцзе также называется "Гонянь". По преданию, Нянь был страшным зверем, который раз в году опустошал деревни, поедал скот и людей. Нянь боялся красного цвета, огня и шума, и чтобы его прогнать, китайцы красили окна и двери в красный цвет, создавали шум бамбуковыми хлопушками. Оттуда и пошла традиция запускать на новый год фейерверки, которые должны распугивать злых духов. Но из-за загрязненного воздуха в Пекине и других городах страны власти ввели ограничения на эту традицию.
Атмосфера праздника длится не менее двух недель, а затем китайцы будут отмечать Юаньсяоцзе (Праздник фонарей), который и завершит новогодние торжества.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе.
Медиакорпорация Китая провела гала-концерт в честь китайского Нового года.
10.02.2024, 14:58 133251
В Северном Казахстане с родителей детей-инвалидов незаконно взимали налоги
С 19 человек с инвалидностью удержали налог на транспорт и госпошлины
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Петропавловск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 6 млн тенге налогов незаконно удержали с родителей детей-инвалидов в Северо-Казахстанской области, сообщили в региональной прокуратуре.
Работодателями в Мамлютском, Шал акына, Тайыншинском районах в нарушение Налогового кодекса с 74 законных представителей детей с инвалидностью удержали индивидуальный подоходный налог на общую сумму 6,6 млн тенге, тогда как фактически последние освобождены от их уплаты.
Кроме того, в Акжарском районе с 19 человек с инвалидностью вопреки требованиям кодекса незаконно удержали транспортный налог и госпошлины.
По актам прокурорского надзора органами государственных доходов вышеназванным лицам обеспечен возврат на 2,3 млн тенге, работа по оставшейся сумме продолжается", - добавили в прокуратуре.
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Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?