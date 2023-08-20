В Казахстане около 300 тысяч безработных

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Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - О ситуации на рынке труда в Казахстане - О ситуации на рынке труда в Казахстане рассказали в Бюро национальной статистики.





Официально на конец июля 2023 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 293,5 тысячи безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 3,1% от рабочей силы", - говорится в информации.





Данные расчета по методологии Международной организации труда показывают, что во II квартале 2023 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,7%.





В различных сферах экономики республики были заняты 9 115,1 тысячи человек, из них являлись наемными работниками 6 945,8 тысячи человек (76,2% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно занятыми - 2 169,3 тысячи человек (23,8% от общего числа занятых в экономике). Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше составил 65,6%", - сообщается в отчете.





По сравнению c соответствующим кварталом прошлого года общая занятость выросла на 144 тысячи человек, из них за счет наемных работников на 104,1 тысячи человек, самостоятельно занятых - на 39,9 тысячи человек.





Наибольшая доля занятого населения наблюдалась в сфере торговли (16,6%), образования (12,9%), промышленности (12,3%) и сельского хозяйства (12,2%)",- говорится в информации.





Во II квартале 2023 года насчитывалось 452,6 тысячи безработного населения (по методологии МОТ).





Среди молодежи в возрасте 15-34 года уровень безработицы составил 3,6%. Доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, составила 7,5% (401,6 тысячи человек).





В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года возраст молодежи увеличен до 35 лет.





Для справки:





Безработные (по методологии Международной организации труда) - это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.



