Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане ожидается постепенное прекращение осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков. Лишь на востоке, юго-востоке и в центре Казахстана с прохождение атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами туман, гололед.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области ночью местами туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью и утром усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях ночью местами ожидаются заморозки, 1-5 градусов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства