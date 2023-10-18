В Казахстане планируют установить уровни владения казахским языком

Рассказать друзьям

Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По 10 основным магистралям на территорию Алматы, по данным департамента полиции, в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тысяч автомобилей, - По 10 основным магистралям на территорию Алматы, по данным департамента полиции, в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба акимата города.





По дополнительным 17 дорогам, ведущим из области в город, заезжают еще более 300 тысяч транспортных средств. Таким образом, входящий транспортный поток в Алматы превышает 700 тысяч машин, что составляет примерно треть от всего населения города - 2,147 млн человек. Данные получены на основе мониторинга дорожной ситуации с использованием возможностей аппаратно-программного комплекса "Сергек" в пятницу, 6 октября 2023 года.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Помимо входящего транспортного потока в самом Алматы зарегистрировано около 617 тысяч автомобилей. Более 400 тысяч машин регулярно передвигаются по городу вместе с теми, кто приезжает из области, то есть суммарно более 1 млн 100 тысяч транспортных средств. Иными словами, ситуация на дорогах такая, как если бы за руль сел каждый второй житель нашего города.





В Алматы за десять лет население увеличилось более чем на 700 тысяч человек, составив почти 2,2 млн человек. В относительных показателях это плюс 49,1%. Все эти годы динамика была более-менее ровной, в пределах 3-4% в год. Исключением стали только 2015-й и 2022-й.



