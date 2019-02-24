В Казахстане почти 62% детей подверглись насилию и дискриминации - ЮНИСЕФ

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Советник министра образования и науки РК по вопросам охраны прав детей Раиса Шер на расширенном заседании коллегии ведомства сообщила, что по результатам исследования ЮНИСЕФ около 62% казахстанских детей подверглись насилию и дискриминации, передает Kazakhstan Today.

С начала этого года имели место случаи с применением холодного оружия. Подобные факты насилия и жестокости есть и в других регионах. Многие из них все еще носят латентный характер, существует практика замалчивания таких случаев, в то время как исследования ЮНИСЕФ показали, что около 62% наших казахстанских детей подвергались насилию и дискриминации", - сказала она.

Советник министра отметила, что в конце 2018 и начале 2019 года широкий общественный резонанс вызвали шокирующие случаи буллинга и жестокости среди детей в ряде областей республики.

Всплеск унижений и драк школьников порой со смертельным исходом наблюдала вся страна. Только в одной Актюбинской области произошло три случая. Студентки одного из колледжей в Шымкенте были задержаны за ограбление школьниц. Агрессивно и жестоко избивали ребят их одноклассники в Туркестанской области. В этой же области год назад 17-летний подросток ежедневно вымогал деньги у 20 ребят, один из которых совершил суицид. В Карагандинской области школьники не поделили место за столиком в пиццерии, устроив драку", - цитирует Раису Шер портал Kazpravda.kz .

По ее информации, в 2018 году количество преступлений в отношении детей составило свыше двух тысяч. Сегодня на учете состоят свыше 5 тысяч несовершеннолетних.

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