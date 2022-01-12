В Казахстане полностью восстановили железнодорожные перевозки

Фото: КТЖ

НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ - По состоянию на 7 января по сети АО "НК "КТЖ" движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения. В настоящее время все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КТЖ.

Отмененные ранее 25 пассажирских поездов, с 14.00 текущих суток, восстанавливаются в движении согласно расписанию. Однако, учитывая задержки поездов в пути следования в предыдущие дни, отдельные из них будут отправляться по расписанию по мере прибытия составов в пункты формирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из ранее отставленных 129 грузовых поездов временно простаивают 75 составов. Правление АО "НК "КТЖ", до восстановления интернета и банковских операций, решило отсрочить платежи для основных экономикообразующих предприятий и транспортных компаний. При этом АО "НК "КТЖ" не будет предъявлять штрафные санкции за сверхнормативные задержки в период действия режима ЧП.

Ввиду действующих ограничений по передвижению в ночное время суток, АО "НК "КТЖ" рекомендует уезжающим пассажирам заблаговременно прибыть на вокзал, а прибывающим пассажирам необходимо сохранять проездной билет.

Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от поездки в любом направлении в поездах формирования АО "Пассажирские перевозки" во время действия режима ЧП, пассажирам выплатят полную стоимость билета. Для получения денег пассажиры могут обратиться в билетные кассы в течение 6 месяцев", - проинформировали в пресс-службе.