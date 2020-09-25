В Казахстане появились суицидальные игры на казахском языке

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Депутат сената парламента Республики Казахстан Нариман Турегалиев от имени депутатской группы озвучил запрос на имя премьер-министра, в котором говорится о необходимости мер по защите несовершеннолетних от кибербуллинга - травли в интернете, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе сената уточнили, что депутат привел мировую статистику, согласно которой человек находится в Интернете 6-7 часов в день. Поэтому жертвой кибербуллинга может стать любой человек. Тем не менее в основном от нападок в Сети страдают подростки. Около 12% казахстанцев в возрасте от 11 до 16 лет испытали на себе последствия кибербуллинга.

Всем известно, что в социальных сетях распространялись игры "Синий кит", "Тихий дом", "Красная сова", "Разбуди меня в 04.20" и другие. Общество беспокоит, что такие игры начали появляться и на казахском языке. По данным Министерства внутренних дел, житель города Арыси через социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram привлек детей к играм суицидального характера. Поэтому для современного общества важно защищать права человека, в том числе права детей, от буллинга и кибербуллинга", - заявил Турегалиев.

Депутат привел пример мировой практики по защите детей от травли в Интернете.

В мире многие страны в целях повышения уровня безопасности интернет-платформ, а также защиты детей и их родителей от кибербуллинга принимают соответствующие законы. К примеру, граждане, организовавшие кибербуллинг в Германии, могут быть лишены свободы до 10 лет, в России также поддержано внесение поправок в уголовный и административный кодексы по данному преступлению", - сказал Нариман Турегалиев.

Депутат отметил, что для предотвращения кибербуллинга необходимо принять ряд конкретных мер.

Во-первых, для блокирования буллинга и кибербуллинга необходимо усилить мониторинг групп на интернет-страницах и в мессенджерах, провести в школах и учебных заведениях воспитательные часы на тему "Последствия кибербуллинга". Подготовить специалистов, провести разъяснительную работу с учителями и родителями, ввести дополнительные занятия по информатике касательно кибербуллинга.

Во-вторых, разработать национальный проект, обеспечивающий безопасность и защиту детей в Интернете.

В-третьих, учитывая, что в отдельных государствах применяются законы, рассматривающие кибербуллинг в качестве преступной деятельности, необходимо изучить законодательство этих стран, а также проанализировать имеющуюся в Казахстане практику.

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