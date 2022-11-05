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В Казахстане появился новый профессиональный праздник

04.11.2022, 15:44 19766
В Казахстане появился новый профессиональный праздник
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый профессиональный праздник - День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать 10 ноября в Казахстане, сообщает primeminister.kz.
 
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 
В этой связи ранее действовавший праздник День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, переименован в День работников связи.
 

Появление нового профессионального праздника инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях поддержки работников сферы. Их общая численность на сегодня составляет более 155 тысяч человек.

 
Цифровая трансформация является одним из основных факторов, улучшающих качество жизни общества, обеспечивающих рост производительности труда, повышающих конкурентоспособность экономики. Специалисты в области информационных технологий являются одними из самых востребованных на рынке труда", - отмечается в сообщении.
 
В этом году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по "индексу качества онлайн-услуг" республика заняла 8-е место.
 
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

04.11.2022, 21:20 12806
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Жамбылской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Жетысуской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 25 метров в секунду.
 
В Астане 5 ноября ожидается гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября ночью и утром в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
Ночью 5 ноября на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области ожидается туман.
 
5 ноября на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 5 ноября в горных районах Жетысуской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября в северной половине Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
5 ноября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке области сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части области порывы 23-28 метров в секунду.
 

В Алматы начали сносить VIP-терминал международного аэропорта

04.11.2022, 18:10 16826
В Алматы начали сносить VIP-терминал международного аэропорта
Алматы. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы начались работы по переносу старого здания VIP-терминала международного аэропорта, сообщает пресс-служба аэропорта.
 

Работы по переносу начались после проведения общественных обсуждений. Имеются все разрешительные документы. Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда будут перенесены ключевые культурные элементы, такие как витражи и элементы бельведера. По одной детали были извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоев краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Был создан цифровой двойник здания", - проинформировали в пресс-службе.

 
Сообщается, что новый терминал должен был быть закончен в первом квартале 2024 года, но так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP-терминала и консультации с общественностью, дата окончания строительства была перенесена на лето 2024 года.
 
Между тем алматинские активисты попытались вручить руководству аэропорта Алматы и турецким инвесторам художественную инсталляцию с топором, воткнутым в макет VIP-терминала аэропорта.
 

Сегодняшнее мероприятие посвящено медленному убийству визитной карточки нашего города. Несмотря на все протесты историков и архитекторов, каждый день идет уничтожение таких важных и исторических объектов. Своей акцией мы хотим показать, что алматинцы выражают протест против этого вандализма", - цитирует zakon.kz художницу Салтанат Ташимову.

 
Активисты попытались передать свое творение руководству компании. Но дальше фойе охрана никого не пропустила. Макет пришлось оставить у стойки.
 
Напомним, в начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
 
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
 

Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.

 
Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала.
 
На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
 
Кроме того, известный экономист и энергетик - бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
 
В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
 

Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - заявили в пресс-службе аэропорта.

 

Казахстанец пытался незаконно вывезти валюту на сумму более 28 миллионов тенге наличными в Грузию

04.11.2022, 12:27 23911
Атырау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажир рейса Атырау - Кутаиси - гражданин Казахстана пытался незаконно вывезти в Грузию валюту на сумму более 28 миллионов тенге, информирует Комитет государственных доходов Казахстана.
 
3 ноября при проведении таможенного контроля через рентгеновский телевизионный аппарат при досмотре ручной клади пассажиров международного рейса Атырау - Кутаиси у гражданина Республики Казахстан выявлено 60 700 долларов США, 10 000 российских рублей и 7000 тенге денежных средств, сообщили в КГД РК.
 
В отношении нарушителя возбуждено административное дело.
 

В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США", - напоминают в комитете.

 

Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на шахте имени Ленина

04.11.2022, 11:35 25471
Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на шахте имени Ленина
Шахтинск. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день двое из пострадавших шахтеров находятся в токсикологическом отделении, еще двое в реанимации.
 

Состояние пациентов, находящихся в токсикологическом отделении, стабильное, без ухудшений. Отмечается положительная динамика", - рассказал заместитель директора многопрофильной больницы имени Макажанова по медицинской части Жүкен Талғат.

 
Состояние горняков, доставленных санавиацией, которым провели операции, на сегодняшний день с положительной динамикой.
 

Пациенты находятся в реанимации. Они в сознании и сняты с аппаратов ИВЛ. Отмечается положительная динамика. Состояние тяжелое, стабильное", - добавил врач.


Трагедия на шахте, унесшая жизни пяти человек,  произошла 3 ноября  около трех часов ночи на шахте имени Ленина, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау". При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

После ЧП работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау" остановили на сутки. По словам министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина, шахта, на которой произошла трагедия, проверялась в июне этого года.

 

Синоптики прогнозируют непогоду в Казахстане в пятницу

04.11.2022, 08:54 29011
Синоптики прогнозируют непогоду в Казахстане в пятницу
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории Республики Казахстан сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
 

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на западе Акмолинской области, на севере Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.
 
Днем в Астане ожидаются осадки (дождь, снег), температура воздуха +4 - +6°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, температура воздуха днем +11 - +13°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте - дождь, +13 - +15°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 
Ранее было объявлено штормовое предупреждение в двенадцати областях Казахстана
 

В Талдыкоргане более 750 домов остались без газа из-за утечки

04.11.2022, 08:25 29501
В Талдыкоргане более 750 домов остались без газа из-за утечки
Талдыкорган. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специальные службы отключили подачу газа жителям более 750 домов Талдыкоргана из-за его утечки.
 
Как сообщили в аварийно-диспетчерской службе, причину неисправности в подземном трубопроводе выясняют, до сих пор ищут место ЧП. Как долго горожане будут оставаться без газа - неизвестно, сообщает 24.kz.
 

Точное время, когда подключим газ обратно, пока неизвестно. Потому что необходимо найти этот дефект и определить материальные расходы. Только после этого станет понятно", - сказал начальник аварийно-диспетчерской службы газораспределительной компании Бейбарыс Тилеубаев.

 
Напомним, недавно в Талдыкоргане при хлопке газовоздушной смеси пострадал охранник.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

03.11.2022, 21:22 38181
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
Фото: pixabay.com
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Актюбинской, Абайской, Акмолинской, Жетысуской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 ноября в Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.
 
4 ноября в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, днем на севере и в центре области ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы 4 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
4 ноября ночью и утром в Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
4 ноября в западе, севере Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 ноября на севере Актюбинской области на дороге ожидается гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-18 метров в секунду.
 
4 ноября ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
 
4 ноября в Акмолинской области на большей части ожидаются осадки, днем на западе области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе области на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе области, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 23 метра в секунду.
 
Ночью и утром 4 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 4 ноября в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
4 ноября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на севере области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, востоке области туман, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
Ночью и утром 4 ноября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

HONOR объявляет о запуске продаж смартфона HONOR 70 в Казахстане

03.11.2022, 18:07 33796
HONOR объявляет о запуске продаж смартфона HONOR 70 в Казахстане
Фото: HONOR
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания HONOR сообщает о начале продаж смартфона HONOR 70 с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz.
 

Новый флагман оснащен профессиональной камерой 54 Мп и новыми возможностями съемки видео, сверхчетким OLED-экраном 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц и технологией быстрой зарядки 66 Вт. HONOR 70 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G на базе Android 12 и с Google-сервисами", - рассказали в компании.

 
По словам разработчиков, объектив основной камеры 54 Мп с сенсором IMX800 захватывает больше света и придает снимкам четкость и яркость. Сверхширокоугольный объектив 50 Мп позволяет снимать объекты широким и крупным планами, фронтальная камера 32 Мп снимает селфи с точной экспозицией, высокой детализацией и фокусировкой.

 
Режим смарт-видеофокус позволяет одновременно выводить на экран видео с общим планом и с выбранным объектом съемки.

Премиальный дизайн делает HONOR 70 модным дополнением к любому образу. Смартфон представлен в трех цветах: мерцающий кристалл, изумрудно-зеленый и полночный черный. Вес смартфона составляет всего 178 г при толщине 7,91 мм", - сказали в компании.

 
Экран HONOR 70 поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов и работает с ШИМ с частотой 1920 Гц, что обеспечивает детализацию картинки и настройки яркости экрана.
 
HONOR 70 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мА*ч и поставляется быстрой зарядкой SuperCharge 66 Вт, с которой пользователи смогут всего за 20 минут зарядить смартфон c 3% до 60%.

 
Смартфон поступает в продажу с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники Mechta.kz с 10% кэшбека в период с 3 по 21 ноября. До 31 декабря 2022 года при покупке устройств доступен подарок HONOR CHOICE Earbuds X3. Также для покупателей HONOR 70 доступна рассрочка 0:0:24 от Kaspi Bank в период с 4 по 6 ноября.
 
Рекомендуемая розничная цена HONOR 70 составляет 279 990 тенге за версию 8+128 Гб и 299 990 тенге за максимальную версию 8+256 Гб.
 

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