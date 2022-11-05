В Казахстане появился новый профессиональный праздник

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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый профессиональный праздник - День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать 10 ноября в Казахстане, сообщает primeminister.kz.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
В этой связи ранее действовавший праздник День работников связи и информатизации, отмечаемый 17 мая, переименован в День работников связи.
Появление нового профессионального праздника инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в целях поддержки работников сферы. Их общая численность на сегодня составляет более 155 тысяч человек.
Цифровая трансформация является одним из основных факторов, улучшающих качество жизни общества, обеспечивающих рост производительности труда, повышающих конкурентоспособность экономики. Специалисты в области информационных технологий являются одними из самых востребованных на рынке труда", - отмечается в сообщении.
В этом году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по "индексу качества онлайн-услуг" республика заняла 8-е место.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.