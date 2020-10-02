Новый вид интернет-мошенничества появился в РК

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Полиция Нур-Султана предупредила о новом виде интернет-мошенничества на сайтах объявлений, передает Kazakhstan Today.

В сети Интернет мошенники изучают множество объявлений. Выбрав жертву, под видом покупателя они ведут переписку посредством мессенджера и мнимо соглашаются на покупку. Для перевода денег мошенники отправляют ссылку, по которой необходимо кликнуть. На первый взгляд, ссылка не вызывает каких-либо подозрений, однако при нажатии переправляет пользователя на фишинговый сайт. На этом сайте предлагается заполнить анкету с указанием банковской карты, CVV-кода, ИИНа и ожидать перевода денег. Однако после заполнения реквизитов с банковских карт производится несанкционированный вывод денег. Получив вышеуказанные реквизиты, мошенники моментально похищают все имеющиеся денежные средства с карт-счетов. При этом сайт через несколько секунд блокируется и не оставляет следов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

За последний месяц по таким фактам в полицию поступило порядка 15 заявлений. За совершение подобной мошеннической схемы задержан 23-летний житель столицы. В отношении него заведено 5 уголовных дел, проводится досудебное расследование.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан быть бдительными и доверять лишь проверенным интернет-ресурсам, проверять достоверность новых услуг на официальных интернет-сайтах или через колл-центры. Также не передавать реквизиты банковских карт и CVV-код посторонним лицам. В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком, заблокировать банковские операции и карты и сообщить в полицию.

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