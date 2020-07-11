В Казахстане появится новый школьный предмет

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в школах новый предмет - экологическое образование детей, передает Kazakhstan Today.

Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания правительства.

Нам нужно в школах ввести предмет - экологическое образование детей", - сказал Токаев.

По его словам, в стране никак не решаются проблемы со стихийными свалками вокруг населенных пунктов.

Проведение разовых рейдов, наложение штрафов, экологических месячников дают небольшой эффект. Нужна системная работа со стороны Министерства экологии. Правительству необходимо ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии Waste to energy", - заявил глава государства.

Президент также поручил заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными.

Ежегодно образуется более пяти миллионов тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Этого недостаточно", - сказал Токаев.

Токаев также отметил, что стране нужно подготовиться к своевременной уборке урожая, причем в условиях возможного сохранения отдельных ограничений.

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