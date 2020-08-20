В Казахстане предлагают снизить штраф за нарушение масочного режима

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены снизить штраф за нарушение масочного режима, передает Kazakhstan Today.

Госорганами в настоящее время рассматривается концепция законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и предлагается снизить штраф для физических лиц за нарушения масочного режима с 30 до 1 МРП (2778 тенге). Мы активно вовлечены в эту работу", - сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов.

Он отметил, что за нарушения масочного режима и иных ограничительных мер проверяющие органы должны проводить четкое разграничение между ответственностью предпринимателя, его работников и потребителей.

Если предприниматель обеспечил все санитарные условия на своих объектах, включая неснижаемый запас масок и перчаток, а также требует ношения масок с потребителей, такой предприниматель не должен нести ответственность за нарушения масочного режима собственными сотрудниками и потребителями", - уточнил он.

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