Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане предложили продлить сроки уплаты транспортного налога до 1 апреля, передает Kazakhstan Today.

Проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата" представил депутатам вице-министр нацэкономики Мади Такиев. Поправки в числе прочего предусматривают корректировку статьи 494 одного из главных финансовых документов страны. Часть 1 пункта 3 этой статьи, регламентирующей время уплаты налога на транспорт, предлагается изложить в редакции: "Если иное не установлено настоящей статьей, сроком уплаты налога в бюджет для физических лиц является дата не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным налоговым периодом", пишет портал Kolesa.kz

В настоящее время налог на транспорт уплачивается не позднее 31 декабря текущего отчетного периода.

Поправки в Налоговый кодекс страны находится на обсуждении у министров и мажилисменов.

Перенести сроки уплаты автоналога разработчики проекта решили по инициативе казахстанского Минфина, сотрудники которого уверены, что таким образом им удастся обеспечить своевременное поступление средств в бюджет четвёртого уровня (местное самоуправление).

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