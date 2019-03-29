Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Казахстане пройдут три конкурса в рамках Армейских международных игр, передает Kazakhstan Today.





В этом году в рамках Армейских международных игр на территории 40-й военной базы "Отар" пройдут соревнования расчетов БПЛА "Соколиная охота", "Мастера артиллерийского огня" и конкурс военных связистов "Уверенный прием", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





По информации ведомства, в текущем году Армейские игры пройдут на территории 10 государств, из 32 конкурсов Игр военнослужащие Казахстана планирует принять участие в 20 конкурсах.





Проблемные вопросы по подготовке к Армейским играм и пути их решения обсудили на совещании в Астане под руководством министра обороны Нурлана Ермекбаева.





"Армейские игры - это одна из хороших форм повышения мастерства, слаженности, боевой выучки и проверки уровня боеспособности. Я думаю, что умения и навыки наших команд, приобретаемые в ходе Армейских игр, будут всегда востребованными в повседневной службе", - подчеркнул Ермекбаев.





В Минобороны отметили, что по итогам прошлогодних соревнований сборная Вооруженных сил РК из 32 стран заняла общекомандное третье место, на первом - команда России, на втором - военнослужащие Китая. Команда Казахстана была признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку казахстанских военнослужащих.





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