В Казахстане рабочий день с 7 июля перенесен на 1 июля

Астана. 26 июня. Kazakhstan Today - Первый день июля будет рабочим для казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению премьер-министра Казахстана о переносе дней отдыха и в рамках празднования Дня столицы, 1 июля будет рабочим днем взамен 7 июля.

"Перенести дни отдыха: с субботы 18 марта 2017 года на понедельник 20 марта 2017 года; с субботы 1 июля 2017 года на пятницу 7 июля 2017 года", - говорится в документе.

Таким образом, в этом году День столицы в Казахстане будут праздновать четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля (с четверга по воскресенье включительно).

Просмотров: 239