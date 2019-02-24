В Казахстане разработан Межведомственный план действий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Министерством образования и науки РК совместно с заинтересованными государственными органами и гражданским обществом разработан Межведомственный план совместных действий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей на 2019-2021 года, передает Kazakhstan Today.

"Освещенные в СМИ случаи насилия среди школьников свидетельствуют о необходимости срочного пересмотра мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Министерством образования и науки совместно с заинтересованными государственными органами и гражданским обществом разработан Межведомственный план совместных действий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей на 2019-2021 года", - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Как пояснили в ведомстве, мероприятия плана предусматривают работу с нормативно-правовой базой, усиление деятельности психологических служб организаций образования, повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами защиты прав детей, раннего выявления детей "группы риска" и оказания им помощи.

По вопросам профилактики насилия среди несовершеннолетних планируется внеочередное заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Республики Казахстан, где будут детально рассмотрены все случаи противоправного поведения детей, по каждому приняты меры.

Министерством постоянно ведется мониторинг и контроль принятия немедленных мер по всем происшествиям в области защиты прав детей, в том числе, связанным с насилием в отношении детей", - отметили в пресс-службе МОН РК.

На сегодняшний день: повышена ответственность руководителей и педагогических работников организаций образования за создание благоприятных условий обучения и воспитания (приказ МОН РК от 24 октября 2014 года №440); усилены меры контроля и выявления, учета и сопровождения детей школьного возраста, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях образования; совместно с ответственными государственными органами отрабатывается алгоритм выявления, регистрации случаев насилия в отношении несовершеннолетних.

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