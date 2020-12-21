В Казахстане с 24 декабря приостановят прием старой техники на утилизацию

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Оператор РОП с 24 декабря временно приостанавливает прием старой техники на утилизацию, передает Kazakhstan Today.

В связи с досрочным выполнением годового плана по приему 40 тыс. единиц вышедшей из эксплуатации техники на утилизацию, сообщаем об изменениях в графике работы приемных пунктов старых автомобилей. 23 декабря 2020 года пункты приема ВЭТС в 17 регионах Казахстана завершают прием старого легкового, пассажирского и грузового транспорта на утилизацию, заявки от автовладельцев будут обрабатываться до 17.00, согласно электронной очереди", - сообщает Оператор РОП.

Отмечается, что с 24 по 31 декабря на пунктах приема будет осуществляться подготовка собранной техники к процессу прессования и транспортировки на завод по утилизации ВЭТС в Карагандинскую область.

По информации Оператора РОП, также полностью освоена квота на прием вышедшей из эксплуатации самоходной сельхозтехники. За период с 5 ноября по 15 декабря было принято на утилизацию 100 тракторов и 20 комбайнов.

Мероприятия по стимулированию сдачи населением старой техники будут продолжены в следующем году", - проинформировали в компании.

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