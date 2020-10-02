В Казахстане сегодня отмечается День пожилых людей

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - Сегодня, 1 октября, в Казахстане отмечается День пожилых людей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в 2020 году на различные формы социальной поддержки пожилых граждан, без учета пенсионных выплат, выделено свыше 32 млрд 670 млн тенге.

В республике проживают более 2 млн пенсионеров по возрасту. Забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина - одна из основных задач социальной политики правительства. Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан.

Так, с 1 января 2020 года размер солидарных пенсий в результате ежегодной индексации увеличился на 7%, рост базовой пенсии составил 5%. Во исполнение поручения главы государства размеры назначенных пенсий с 1 апреля дополнительно проиндексированы еще на 5%, что в совокупности обеспечило рост базовой пенсии на 10%, солидарной пенсии - на 12% по сравнению с уровнем 2019 года. В результате повышения минимальный размер совокупной пенсии (солидарная + базовая) составляет более 58 тыс. тенге, а максимальный - 128,5 тыс. тенге. Кроме того, граждане получают пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет своих накоплений", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что МТСЗН разработан Национальный план действий по улучшению положения граждан старшего поколения "Активное долголетие" до 2025 года. Его принятие позволит расширить возможности участия граждан старшего возраста в различных сферах жизни общества, а также обеспечить их качественными мерами государственной поддержки. В рамках Нацплана предусмотрено открытие центров активного долголетия в каждом регионе.

В настоящее время на базе 113 стационарных домов-интернатов, 58 дневных стационаров за счет местных бюджетов специальными социальными услугами охвачено более 5 тыс. лиц преклонного возраста. Отделения социальной помощи на дому обслуживают около 52 тыс. лиц пожилого возраста и инвалидов.

В рамках Дня пожилых людей в Нур-Султан, а также в отдельных районах Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей будет оказана единовременная материальная помощь на сумму 2,3 млрд тенге с охватом 216,7 тыс. человек.

В целом в течение текущего года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса направлено свыше 15,2 млрд тенге (из них из местных бюджетов - 14,2 млрд тенге, за счет привлеченных средств - 1 млрд тенге), в том числе: на единовременную материальную помощь ко Дню Победы в Великой отечественной войне - 7,6 млрд тенге (123,6 тыс. человек); на предоставление продуктовых наборов - 1 млрд 481,1 млн тенге (233,4 тыс. человек); на льготное лекарственное обеспечение - 174,2 млн тенге (40,8 тыс. человек); на зубопротезирование - 142,7 млн тенге (3 тыс. человек); на предоставление санаторно-курортного лечения - 1 млрд 362,3 млн тенге (19,5 тыс. человек); на ремонт жилья - 46,4 млн тенге (376 человек); на обеспечение топливом - 136,1 млн тенге (3,7 тыс. человек); на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования - 740,7 млн тенге (133,9 тыс. человек); на другие виды помощи - 3498,8 млн тенге (134,0 тыс. человек).

Как сообщалось ранее, 1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Во всех регионах республики будут проводиться мероприятия, посвященные заботе о людях старшего поколения. В их числе "дни открытых дверей" в амбулаторно-поликлинических организациях, благотворительная акция "От сердца к сердцу", в рамках которой тяжелобольным пожилым людям будут вручены продуктовые наборы, встречи в трудовых коллективах и другие.

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