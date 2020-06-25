В Казахстане семейных дебоширов планируют временно выселять из жилья

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане семейные дебоширы будут обязаны проходить психокоррекционную программу, а также временно будут выселяться из жилища, передает Kazakhstan Today.

Тему семейного насилия обсудили сегодня на круглом столе. Как сообщила депутат мажилиса РК Айгуль Нуркина, депутаты поддержали поправки в законодательство о том, что при возникновении реальной угрозы срочным защитным предписанием семейному агрессору будет применена мера о запрете находиться в одном жилище с пострадавшим сроком до 10 дней, пишет Kazpravda.kz

При установлении судебных отношений правонарушитель будет обязан пройти психокоррекционную программу", - сказала Нуркина.

По ее словам, при необходимости дебошир будет обязан временно выселиться из совместного жилища, независимо от наличия другого жилья.

Сегодня первый блок наших поправок направлен в правительство на заключение. На этой неделе мы направим следующий блок поправок", - добавила она.

В свою очередь директор Общественного фонда "НемолчиKZ" Дина Тансари сообщила о том, что на телефон доверия фонда ежедневно поступает до 40 обращений от жертв домашнего насилия.

За 4 года, не имея никакого финансирования, на голом энтузиазме, благодаря открытым заявлениям жертв сексуального насилия, мы смогли изменить сознание многих казахстанцев, и не побоюсь этого заявления - изменить закон. Фонд "Не молчи" - одна из первых организаций, которая призвала казахстанок не молчать о насилии. За 4 года благодаря комплексному и системному подходу мы помогли заговорить сотням женщин в стране. Защищая женщин и детей в следствии и судах, как представители по делу, мы смогли привлечь к уголовной ответственности 52 насильника", - рассказала спикер.

По ее словам, жертвы супругов и партнеров нарушили молчание, и теперь общество увидело изощренные, садистские формы насилия, настоящие пытки. Женщины с детьми стали заложниками своих партнеров-агрессоров.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать законы, защищающие права женщин и детей. С января 2020 года вступил в силу закон о сексуальном насилии - изнасилования переведены в состав тяжких преступлений и увеличены сроки наказания. Сейчас в парламенте рассматривается не менее важный для страны закон - о противодействии семейно-бытовому насилию. К вопросам семейно-бытового насилия мы пришли не просто так", - подчеркнула Дина Тансари.

Она отметила, что ежедневно на телефон доверия фонда "Не молчи" поступает от 10 до 40 обращений. С 25 мая 2020 года на личный телефон поступило 112 звонков, на телефон доверия "Не молчи" - 204. На WhatsApp пришло 164 обращения от потерпевших. И это только за 1 месяц.

Из них 52 дела мы продолжаем, работаем с этими женщинами, остальные получили разовую консультацию. Это колоссальный опыт, и каждый день поток обращений увеличивается. А мне, как человеку, работающему с этими вопросами, очень страшно - как мы должны успевать помогать всем этим женщинам? Почему они ищут общественные организации, а не идут в полицию? На недавней конференции министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что только две из 10 женщин идут с заявлением в полицию. Я добавлю, остальные 8 идут к нам, общественникам. Значит, что-то не так с нашими законами. Значит, у нас полиция беспомощна в вопросах защиты жертв насилия", - дополнила директор общественного фонда.

Вместе с тем председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев проинформировал о том, что во время самоизоляции к административной ответственности к ответственности привлекли свыше 7,5 тыс. семейных дебоширов.

Во время самоизоляции к административной ответственности за противоправные деяния в сфере семейно-бытовых отношений было привлечено свыше 7,5 тыс. правонарушителей, из которых почти половина была подвергнута административному аресту", - цитирует Баймукашева "Казинформ" .

Также он подчеркнул, что в целом у органов внутренних дел все необходимые основы правового и практического характера, направленные на пресечение фактов бытового насилия, имеются.

По словам министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, с начала эпидемии и введения жестких карантинных мер кривая статистики домашнего насилия подскочила на 20%, пишет zakon.kz

Конечно, это не может нас не беспокоить, тем более тема домашнего насилия вызывает широкий общественный резонанс", - сказала Аида Балаева.

Она отметила, что решением этого вопроса занимается на системной основе государство. К примеру, для обеспечения безопасности жертв семейных дебоширов с начала пандемии вынесено почти 37 тыс. защитных предписаний и более 5 тыс. особых требований к поведению правонарушителей.

Понятно, что здесь только правовых мер недостаточно, нужна системная общественная работа и всеобщие усилия НПО, экспертного сообщества, профессиональных психологов, группы поддержки и всех, кому не безразлично чужое семейное счастье. У нас их в стране немало, и многие не только активно занимаются и оказывают поддержку жертвам бытового насилия, но и выходят с реальными предложениями по их улучшению", - добавила глава МИОР.

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