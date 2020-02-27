В Казахстане снизился спрос на VIP-номера

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане упал спрос на VIP-номера. Об этом свидетельствует статистика, приведенная госкорпорацией "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.





По информации госкорпорации, в 2019 году через специализированные ЦОНы казахстанцы приобрели более 12,5 тыс. номеров повышенного спроса. Общая сумма, полученная от реализации таких номерных знаков, составила более трех миллиардов тенге, в то время как в 2018 году через спецЦОНы было выдано около 15 тыс. ГРНЗ повышенного спроса на сумму 3,5 млрд тенге, что более чем на полмиллиарда больше.

Между тем градация в разрезе регионов свидетельствует о том, что любителями VIP-номеров по-прежнему остаются автовладельцы Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Так, согласно статистике, лидером по продаже номерных знаков повышенного спроса является мегаполис Алматы. Здесь приобрели более 4,5 тыс. "красивых" номеров на сумму 1,2 млрд тенге. Почти 2 тыс. ГРНЗ повышенного спроса купили жители столицы и более 1,5 тыс. автовладельцы Шымкента. К слову, наименьшей востребованностью номера с красивыми цифровыми и буквенными комбинациями пользуются в Северо-Казахстанской области. Здесь их приобрели только 99 человек.

Стоит отметить, что до 1 июля 2019 года приобрести номера с желаемыми цифровыми и буквенными обозначениями можно было как через спецЦОНы, так и через отделения РЭО МВД РК. Теперь же они доступны только в спецЦОНах и секторах спецЦОНа госкорпорации "Правительство для граждан". Ознакомиться с ними можно на специально предназначенных стендах. Если на стенде нет желаемого номерного знака, услугополучатель может заказать его, предварительно уточнив цифровое и буквенное обозначение. ГРНЗ будет готов через 5 рабочих дней для городов Нур-Султан и Алматы и 15 рабочих дней для Шымкента и областных центров. При этом регистрация транспортного средства будет осуществлена после изготовления номерных знаков.

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