Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В Казахстане снизится стоимость билетов на поезда Астана - Алматы и Алматы - Шымкент, передает Kazakhstan Today.

Со 2 февраля 2019 года снижается стоимость билетов на пассажирские поезда №3/4 Астана - Алматы и №11/12 - Алматы - Шымкент, так как они уже не будут являться фирменными. Статус "фирменный" данным поездам, сформированным из вагонов "Тулпар-Тальго", был присвоен в соответствии с Договором на долгосрочное субсидирование расходов перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, заключенным между Министерством по инвестициям и развитию РК и АО "Пассажирские перевозки" в декабре 2016 года", - сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

Перевозчик пояснил, что обязательства компании перед уполномоченным органом полностью исполнены. Начиная с 2018 года по указанным маршрутам субсидирование "фирменности" не производится, однако перевозчик оказывал эти услуги добровольно, за свой счет, для повышения удобства пассажиров.

В сообщении также отмечено, что, благодаря техническим характеристикам и соответствию современным требованиям, данные поезда имеют повышенный уровень комфортности.

Статус "фирменный" с маршрутов снимается по согласованию с МИИР РК. Это, соответственно, отражается и на стоимости проездного документа. Если из Астаны до Алматы билет стоил 10 744 тенге, то со 2 февраля текущего года цена составит 9886 тенге. То же самое и по направлению в Шымкент: 6567 тенге вместо 7464 тенге", - добавили в пресс-службе.

При этом статус "фирменный" сохранят поезда №9/10 Астана - Алматы ("Байтерек"); № 37/38 Астана - Мангистау; №47/48 Астана - Атырау.

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