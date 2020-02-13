В Казахстане сократят список документов для замены водительского удостоверения онлайн

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане сократится список необходимых документов для замены водительского удостоверения онлайн , передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на встрече с цифровыми комиссарами министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, вопрос о необходимости распечатки электронного заявления на замену водительского удостоверения и электронного чека об оплате госпошлины был вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по автоматизации и оптимизации госуслуг (МВК).

Мы вынесли этот вопрос на МВК. Коллеги из МВД согласились с предложением и сообщили, что во 2-м квартале уже изменят бизнес-процесс. После подачи заявки на замену прав онлайн человеку не нужно будет распечатывать саму заявку и чек об оплате госпошлины, чтобы забрать права из ЦОНа", - сказал Жумагалиев.

Он пояснил, что после внесения Министерством внутренних дел изменений в стандарты гражданину потребуется только удостоверение личности, чтобы забрать новые права в ЦОНе.

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