В Казахстане создадут объединение общественных организаций в сфере защиты прав потребителей

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Вопросы защиты прав потребителей рассмотрели сегодня на селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, передает Kazakhstan Today.

Аскар мамин подчеркнул, что казахстанская система защиты прав потребителей должна учитывать передовой зарубежный опыт, где выстроена четкая вертикаль взаимодействия: потребитель - общественное объединение - государство. При этом особое внимание необходимо уделять продовольственной сфере, медицинским услугам, ЖКХ, фармацевтическим товарам, а также туризму.

Надо проводить политику, ориентированную на производство продукции гарантированного качества, использование механизма контрольной закупки, добросовестную рекламу и маркетинг", - сказал А. Мамин.





Он поручил до конца 2020 года создать объединение общественных организаций в сфере защиты прав потребителей, а также проработать вопрос введения института омбудсмена по защите прав потребителей на базе неправительственных организаций.

Министерствам национальной экономики, торговли и юстиции поручено предусмотреть обязательное требование по проведению анализа регуляторного воздействия проектов нормативных правовых актов на предмет защиты прав потребителей. При этом обеспечить участие неправительственных объединений в разработке данных актов, включив их в составы общественных советов. Министерству торговли совместно с Министерством нацэкономики дано поручение включить в показатели эффективности (KPI) госорганов, местных исполнительных органов и квазигосударственных организаций оценку уровня удовлетворенности и доверия со стороны потребителей.

НПП "Атамекен" поручено принять свод правил добровольной деловой практики и типовые договоры, учитывающие интересы и права потребителей, а также проработать меры стимулирования бизнеса для улучшения качества предоставляемых услуг и товаров.

Кроме того, глава правительства поручил до 1 ноября разработать План мероприятий для построения целостной системы защиты прав потребителей.

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