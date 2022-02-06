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В Казахстане создали петицию с требованием закрыть букмекерские конторы

05.02.2022, 10:49 50796
В Казахстане создали петицию с требованием закрыть букмекерские конторы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане создали петицию с требованием закрыть букмекерские конторы, лото-клубы, бинго, онлайн-казино и игровые ставочные онлайн-платформы и их сайты на территории РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авторы обратились к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по поводу асоциальной деятельности букмекерских контор, подрывающих национальную безопасность Республики Казахстан.
 

Сегодня букмекерские конторы проникли во все сферы общественной жизни. Они заполонили всё телевизионное пространство, их баннеры висят на каждом углу в каждом городе, они спонсируют различные массовые мероприятия, рекламируя страсть к легкому обогащению. Деятельность этих контор напрямую противоречит Вашим словам о том, что казахстанцы должны стать трудолюбивой нацией", - заявили они.

 
По словам авторов петиции, букмекерские конторы подменили собой казино, поскольку принцип их работы точно такой же.
 

Необходимо немедленно приравнять букмекерские конторы к казино, вывести их из городов Казахстана в специальные игровые зоны, законодательно запретить прием онлайн-ставок", - говорится в петиции.

 
На момент подготовки материала петицию подписали уже более 26,5 тыс. человек.
 

новости по теме

В Пекине состоялась встреча первых леди Китая и Эквадора

06.02.2022, 12:18 3756
В Пекине состоялась встреча первых леди Китая и Эквадора
Фото: Медиакорпорация КНР
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань 5 февраля в Доме народных собраний провела встречу с первой леди Эквадора Марией де Лурдес Альсивар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пэн Лиюань призвала наращивать совместные усилия по расширению культурно-гуманитарного сотрудничества между Китаем и Эквадором для укрепления дружбы народов двух стран.
 
Мария де Лурдес Альсивар высоко оценила усилия Китая по проведению зимних Олимпийских игр в условиях пандемии и поблагодарила страну за помощь Эквадору в борьбе с коронавирусом.
 

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного писателя

06.02.2022, 11:34 5296
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного писателя Абдижамила Нурпеисова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пресс-секретарь президента РК Берик Уали на странице в Facebook сообщил: президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме соболезнования отметил, что Абдижамил Каримович, прошедший дорогами жестокой войны, после возвращения с фронта внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы.
 

Его многолетняя творческая деятельность была весьма плодотворной. Такие произведения, как трилогия "Кровь и пот" и дилогия "Последний долг" получили высокую оценку критиков и читателей. Романы, ставшие отражением целой эпохи, были переведены на многие мировые языки. Произведения Абдижамила Каримовича, ознаменовавшие собой новую веху в истории казахской литературы, способствовали ее популяризации за рубежом. Посвятив всю свою жизнь творчеству, он сыграл огромную роль в духовной и культурной жизни казахского народа. Светлый образ Абдижамила Каримовича, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме Токаева.

 
Казахский и советский писатель Абдижамил Нурпеисов ушел из жизни в возрасте 97 лет. Он получил известность в советские годы. Абдижамил Нурпеисов написал роман-трилогию "Кровь и пот", которую перевели на десятки иностранных языков. Он также является автором романа "Курляндия", который считается автобиографическим, - Нурпеисов, отправленный в 18-летнем возрасте на фронт во время Второй мировой войны, участвовал в боях в Прибалтике на Курляндском плацдарме. В 2000 году он написал роман "Последний долг" об экологической проблеме Приаралья, откуда он сам родом. За это произведение он получил премию Шолохова в области литературы и искусства.
 
Нурпеисов перевел на казахский язык произведение испанского драматурга Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя", рассказы русских писателей Антона Чехова, Максима Горького.
 
Он был почетным гражданином родной Кызылординской области и города Алматы, в котором жил.
 

Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля

06.02.2022, 09:46 7071
Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как указано на сайте РГП "Казгидромет", в столице РК Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 4-6 мороза.
 
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4-6 градусов тепла.
 
В Актау переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 2-4 тепла. По области ожидаются гололед, туман.
 
В Актобе облачно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидаются туман, гололед, низовая метель.
 
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 2-4 мороза.
 
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидается области низовая метель.
 
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 3-5 мороза.
 
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Кызылорде переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель.
 
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.
 
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 8-10 мороза.
 
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 1-3 тепла.
 
В Таразе переменная облачность, днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 7-9 тепла. В горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.
 
В Туркестане облачно, ночью и днем дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4-6 градусов тепла. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.
 
В Уральске облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 2-4 мороза. По области ожидается туман, гололед.
 
В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 2-4 мороза.
 

КТЖ досрочно расторгает договор с Instant Payments

05.02.2022, 17:37 33786
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - АО "НК "Казакстан темір жолы" и ТОО Instant Payments достигли договоренности о досрочном расторжении договора о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
  
Как отметили в пресс-службе КТЖ, национальная компания будет самостоятельно предоставлять данные услуги. 
 
Оформление проездных документов будет вестись в обычном режиме на сайте BILET.RAILWAYS.KZ, кассах и онлайн сервисах. При этом доступ к сервису будет предоставлен всем участникам рынка на принципах открытости и прозрачности.
 
Договор с ТОО Instant Payments был подписан в 2014 году сроком действия до конца 2023 года.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

04.02.2022, 21:22 80726
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 февраля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
5 февраля на севере, в центре Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 5 февраля на юге и востоке, сутки 6 февраля на севере, востоке и юге Алматинской области ожидаются туман, сутки 6 февраля гололед. 5 февраля ветер юго-восточный на северо-востоке области, в горных, предгорных районах 17-22 метра в секунду, 5-6 февраля в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
5 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман. 
 
Днем 5 февраля на юго-западе и в центре Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 февраля на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
5 февраля на севере и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области и в горных районах 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.
 
5 февраля на западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 17-22 метра в секунду. 
 

Власти Алматы намерены поддержать проект строительства нового пассажирского терминала в аэропорту города

04.02.2022, 19:01 92176
Власти Алматы намерены поддержать проект строительства нового пассажирского терминала в аэропорту города
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с президентом и генеральным директором TAV Airports Holding Мустафой Сани Шенер обсудил инвестиционные планы группы по модернизации и строительству нового пассажирского терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Международный аэропорт Алматы - визитная карточка города, и приведение ее в соответствие международным стандартам даст мультипликативный эффект для экономики мегаполиса", - подчеркнул Досаев. 

 
Кроме того, по его словам, модернизация аэропорта усилит развитие туристического потенциала южной столицы, повысит его инвестиционную привлекательность и уровень удобства для жителей и гостей Алматы, сообщили в пресс-службе акимата.
 

Власти города готовы поддержать проект и содействовать решению проблем и вопросов для сдачи объекта в установленные сроки", - отметил аким Алматы.

 
Как сообщалось ранее, компания TAV Airports, представила свой вариант строительства нового международного терминала. Он предполагал возведение прямоугольного стеклянного сооружения на месте старого VIP-терминала - здания 1936 года, являющегося памятником истории. Само историческое здание обещали демонтировать и собрать на другом месте. 
 
Однако, председатель комиссии Общественного совета политолог Марат Шибутов отметил, что предложенный вариант не соответствует стремлению сделать из Алматы популярный для туризма город.
 

Это обычная квадратная коробка без особых изысков. Без связи с существующим стилем аэропорта, без связи с Казахстаном. Плюс нужен будет снос и перенос на новое место исторического здания аэропорта и косметические изменения площади аэровокзала. Инвесторами был выбран самый экономичный вариант, рассчитанный только на увлечение пропускной способности терминала и на максимизацию прибыли инвесторов, но мы понимаем, что сейчас Алматы - это город, который нуждается в туристах, и первое, что они видят, когда прилетают, - это аэропорт, и он должен быть красивым", - отметил Шибутов.

 
По мнению членов совета, такой подход приводит к исчезновению казахстанского архитектурного стиля, так как не проводился открытый архитектурный конкурс. Члены совета решили разработать свой альтернативный проект переустройства аэропорта. Предлагается совместить историческое старое здание аэропорта с современным терминалом, выполненным в виде горных пиков и бескрайних степей.

Эскизный проект был разработан одним из членов совета и опытным архитектором Айдыном Акбаевым. Он предлагает не переносить старый исторический терминал аэропорта на новое место, а сделать его частью нового терминала. По словам архитектора, новый терминал должен стать визитной карточкой города, а не безликим зданием.
 

Эксперты силовых структур рассказали, как разыскивают участников январских погромов в Алматы

04.02.2022, 13:56 108606
Эксперты силовых структур рассказали, как разыскивают участников январских погромов в Алматы
Фото: Facebook/Шелепова
АЛМАТЫ. ФЕВРАЛЯ - Эскперты силовых структур в интервью изданию BaigeNews.kz рассказали о том, каким образом полиция намерена разыскать истинных виновников произошедших погромов и какие методы для этого применяются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Начальник оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел Серик Садыков рассказал, что в первую очередь сделали криминалисты в Алматы, который сильнее других городов пострадал в результате беспорядков.
 

В Алматы было много объектов бизнеса разрушено. И предприниматели не могли начать работу или хотя бы ущерб посчитать, потому что к этим объектам их не подпускали из-за криминалистических работ - надо было улики изъять, провести следственные мероприятия. Представители бизнеса обратились к президенту с просьбой ускорить работу органов. И мы собрали криминалистов из других регионов, где была спокойная обстановка, и 56 человек направили в город Алматы. Что они сделали? Составили следственно-оперативную группу криминалистов, выехали на осмотр мест происшествий, и в течение недели завершили осмотр всех объектов: то есть фиксация места происшествия, повреждения, поиск следов, вещественных доказательств, которые завтра помогут идентифицировать преступников. Все следы изъяли, проверили по базам: дактилоскопические базы есть, геномные. Сейчас происходит идентификация, выявление преступников, участвовавших в данных погромах, происшествиях", - рассказал Садыков.

 
Эксперт-криминалист сообщил, что для выявления участников тех трагических событий, используются несколько методов: в первую очередь, это записи видеокамер, всем известный дактилоскопический метод - отпечатки пальцев, а также геномный.
 

Улик очень много. Во-первых, видеофиксация, по внешности - есть специальные методики, определяющие тот или не тот. Во-вторых, следы рук, пальцев, и, в-третьих, генетические исследования: геномные следы изымаем и изучаем. Например, потрогал человек что-то, а там остались потожировые следы. …Вот просто биологическое пятно и все, мы можем изъять и выяснить личность человека. Сейчас мы исследования проводим, и в основном, я вам скажу, попадаются те люди, которые ранее совершали преступление: разбойники, грабители, воры. Добропорядочный человек не пойдет творить бесчинства. И люди, которых мы сейчас выявляем, ранее стояли у нас на учете", - сообщил эксперт.

 
По словам Садыкова, даже если во время январских событий человек впервые преступил закон, то и его обязательно вычислят - это всего лишь дело времени. Помимо работы криминалистов, не стоит забывать и об оперативных сотрудниках, которые проводят опрос, анализ, говорит спикер.
 

Есть такая поговорка - шило в мешке не утаишь. Все равно преступник будет найдет, идентифицирован, неотвратимость наказания прописана в УК. Есть другая работа - там же все-таки стреляли, пули, гильзы, оружие использовали. Сейчас, например, изымают очень много оружия, которое было украдено из магазина, отобрали у сотрудников правоохранительных органов. Как находят оружие? Разные методы есть, оперативные методы не могу раскрывать. Находят оружие, потом идентифицируют. И потом есть у нас республиканская пулегильзотека - то есть все отстрелянные гильзы и пули у нас хранятся", - рассказал Садыков.

 
По его словам, при МВД есть управление баллистического направления с необходимым оборудованием, в задачи которого входит учет всего зарегистрированного оружия. Все найденные пули и гильзы сверяют по базам и находят совпадения. Отсюда и можно выяснить, из какого оружия и на каком объекте происходили выстрелы из того или иного оружия.
 

По видеокамерам также смотрим. Даже если преступник был в маске, есть специальные программы, которые определяют личность человека. Да и люди имеют свои характерные телодвижения, походку и другие свои особенности, как-то по-своему курит, например. В любом случае, след за собой человек оставляет", - рассказал эксперт.

 
Серик Садыков сообщил, что найденные на месте погромов тела убитых тоже отправляются на исследование. Их личности выясняются, в том числе и по камерам видеонаблюдения.
 

На видеозаписях камер видно, что были спортивного телосложения люди, которые стояли особняком, командовали. Вы же знаете, там психотропами подпаивали молодых людей, давали им жидкость, а те зверели - глаза красные, и вперед шли. Сейчас говорят: как трупы могли воровать? Во-первых, в морге - один санитар. И приходят люди, вооруженные, с палками, и говорят "отдавай" - конечно, отдадут. И вот утащили и захоронили. Эксгумацией сейчас занимаются сотрудники спецпрокуратуры", - сообщил криминалист.

 
По словам Садыкова, допросы подозреваемых проводятся сугубо под видеозапись. Он заверил, что под камерами следователи, дознаватели не могут позволить себе лишнее.
 

В газетах пишут, что мучают их. Но как это может происходить? Везде камеры установлены, без камер не имеют права допрашивать. Им сейчас что нужно сделать? Им нужно общественное мнение создать, что полицейские негодяи. Там на камеру все снимается, никто не пойдет на такое, потом посадят полицейского. Все же знают, какая там ответственность. У них подготовка была, они массово появились откуда-то, кто-то из дальних поселков приехал (мы сейчас задерживаем). Вот как он появился? Кто-то ему сообщил. Потом машины приезжали, арматуру раскидывали, а на мирный митинг с дубинками шли. Разве может человек на мирный митинг с дубинкой прийти в пьяном виде? Потом они видели магазины с алкоголем, разбивали витрины, выпивали на месте. Необузданная толпа пьяных, вооруженных дубинками, даже оружием огнестрельным, шла на мирный митинг - такое разве бывает?" - заявил Садыков.

 
Ветеран органов внутренних дел Андрей Дегтярев говорит, что во время погромов в Алматы ощущалась острая нехватка полицейских. По его словам, это результат планомерного сокращения количества сотрудников правоохранительных органов.
 

Вопрос к предыдущим реформам - почему сокращалась численность полиции, потому что у нас народ говорил: "Я не хочу видеть полицейских на улицах", а по сути, полицейский должен присутствовать на каждой улице для того, чтобы обеспечить порядок. Личный состав полиции планомерно сокращали в последние годы. Я считаю, что это было неправильно. Сокращали все службы, убирали часть руководящих, часть дублирующих должностей. Это не просто реформы, это люди жаловались, утверждали, что слишком много полицейских, депутаты выносили свои предложения", - говорит Дегтярев.

 
Эксперт считает, что в Казахстане возникла необходимость формирования добровольных дружин и вооружения населения.
 

Во-первых, граждане должны быть вооружены и иметь возможность дать вооруженный отпор, например, тем же самым мародерам. И гражданин должен быть защищен законом, если он защищает свою жизнь и свое имущество. А мы наоборот сокращаем количество оружия у населения, хотя в принципе законопослушных граждан очень много и они стараются не допускать правонарушений и из легального оборота оружие не участвует при совершении преступлений. В основном, это только нелегальный оборот. Я считаю, что необходимо дать послабление гражданам. И очень важно повышать культуру обращения с оружием, то есть люди в обязательном порядке уметь им пользоваться. Я думаю, на государственном уровне нужно расширить количество тиров, стрельбищ. Чтобы не просто там базы боевиков в горах, где нелегально обучаются. Чтобы каждый гражданин умел пользоваться оружием и все это проходило под контролем государства", - сообщил ветеран.



 

В Алматы установят 3 тысячи камер видеонаблюдения

04.02.2022, 13:08 107486
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ - В Алматы планируют установить 3 тысячи камер видеонаблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказала начальник управления информатизации и связи ДП города Алматы Ольга Агафонова, в перспективе установка трех тысяч камер видеонаблюдения. При этом важным проектом по организации мер безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга. 
 

Если раньше через ЦОУ ДП в основном отслеживался только статус по безопасности на дорогах, то с 2020 года центр стал погружаться в статус передвижений в местах массового скопления граждан, дворовых и прилегающих к дворовым территориям, опорных пунктов полиции. В ближайшие 2 года планируем интегрировать камеры с ТРЦ и другими объектами частной собственности, чтобы видеть всю ситуацию в городе", - цитирует Агафонову Polisia.kz

 
По данным полиции, в период с 4 по 7 января 2022 года во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов "Сергек", а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК. Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены. 
 
По проекту "Системы видеомониторинга", который предполагает 1103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование. В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме.

 

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