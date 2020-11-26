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В Казахстане стартовали съемки художественного фильма "Время патриотов"

25.11.2020 12313
В Казахстане стартовали съемки художественного фильма "Время патриотов"
Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Кинокомпания Atlas Entertainment приступила к съемкам военного боевика под рабочим названием "Время патриотов". Релиз фильма запланирован на 2022 год, передает Kazakhstan Today.
 
Сюжет фильма сосредоточен на истории двух родных братьев - Султана и Бекзата Ибраевых, несущих верную службу в Вооруженных силах Казахстана. По сценарию незаконное вооруженное формирование из бывших иностранных военных планирует серию акций, что может привести к катастрофическим последствиям для всей страны и региона. В момент наивысшей угрозы братья объединяются ради спасения человеческих жизней, сообщили в кинокомпании. 
 
В фильме показано взаимодействие Вооруженных сил с другими силовыми органами во время кризисных ситуаций. Картина поднимает такие актуальные вопросы, как борьба с незаконными вооруженными формированиями и международным экстремизмом, а также показывается постоянная готовность к защите мира и спокойствия в стране.
 
По словам авторов фильма, компьютерная графика в сценах с реактивными самолетами-истребителями отличается своей масштабностью и новизной - подобных сцен казахстанские зрители еще не видели. Команда работает над созданием зрелищных боевых сцен и визуальных эффектов с использованием последних технологий.
 
Картина направлена на укрепление чувства патриотизма и воспитание молодежи, поднятие мотивации военной службы, а также способствует укреплению общественного согласия и единства народа Казахстана, поскольку повествует о нерушимости братских уз, любви к родине и гордости за свою страну. 
 
Главные роли в фильме исполнят Данияр Алшинов, Сануржан Сулейменов и Дастен Шакиров. Режиссером картины выступает Серикбол Утепбергенов ("Жас Улан", "Коршілер", "Шестой пост" и другие). В производстве фильма также принимают участие оператор-постановщик Кайрат Темиргалиев ("Черный лебедь", "Адаскак"), художник-постановщик Куат Тлеубаев ("Кочевник", "Дневной дозор", "Томирис", "Мын бала" и другие), ассистент режиссера Арман Сандыбаев ("Притяжение", "Вторжение", "Майор Гром: Чумной Доктор").
 
Производством фильма "Время патриотов" занимается кинокомпания Atlas Entertainment. Проект осуществляется при поддержке некоммерческого акционерного общества "Государственный центр поддержки национального кино", Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, а также при поддержке Министерства обороны Республики Казахстан.
 

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