В Казахстане стартует осенний призыв в армию

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Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны Казахстана прошло аппаратное совещание, на котором министру Нурлану Ермекбаеву представили оперативную информацию о состоянии боеготовности Вооруженных сил РК, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Минобороны, с сентября по декабрь планируется провести работу по осеннему призыву граждан на срочную воинскую службу.

Администрация молодого пополнения, состоящая из должностных лиц, которые работают с новобранцами, должна быть назначена из числа наиболее подготовленных и добросовестных офицеров, сержантов по контракту, способных обеспечить высокий уровень учебного процесса, воинскую дисциплину в подразделениях. Все мероприятия по призыву граждан на срочную службу должны быть организованы с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал Ермекбаев.

Он поручил до начала призыва молодого пополнения привести в соответствие казарменно-жилищный фонд, банно-прачечные комбинаты, столовые, учебно-материальную базу.

Создание условий по обустройству военных городков, организация жизни и быта военнослужащих, ремонт казарменного фонда, решение социальных вопросов находятся на особом контроле у министра обороны", - информирует пресс-служба Минобороны.

На прошедшем аппаратном совещании глава оборонного ведомства также сообщил о состоявшихся кадровых изменениях в Минобороны и представил полковника Адиля Бекова, назначенного начальником Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Минобороны РК.

Ранее исполнявшие обязанности начальников департамента территориальной обороны полковник Ризат Колпашев и департамента радиационной, химической и биологической защиты и экологической безопасности подполковник Ержан Кулмагамбетов утверждены в этих должностях.

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