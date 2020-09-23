В Казахстане учредили профсоюз журналистов

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - В РК создан профсоюз работников средств массовой информации и телерадиовещания BAQ KASIPODAQ, который по итогам голосования возглавит Зейн Алипбек, передает Kazakhstan Today.

Профсоюз журналистов будет развивать отечественную медиаиндустрию, повышать роль и статус журналистов в обществе, сообщает inform.kz

Председателем профсоюза избран известный телеведущий с 30-летним стажем Зейн Алипбек.

К сожалению, профессиональная работа журналистского сообщества часто остается в тени. Мы порой видим, что наши коллеги сталкиваются с различными препятствиями при исполнении своих обязанностей. Поэтому мы должны приложить максимум усилий для повышения правового и социального статуса журналистов. Именно поэтому нам необходимо создать Союз работников СМИ, который будет заниматься этим вопросом на постоянной основе", - сказал на прошедшей онлайн-конференции работников СМИ генеральный директор телеканала "Astana TV" Курманбек Жумагали.

Глава отраслевого профсоюза Зейн Алипбек подробно рассказал о планах и дальнейших направлениях деятельности структуры.

Есть много хороших инициатив по улучшению социального и правового положения журналистов. В частности, существуют пилотные проекты, направленные на повышение квалификации и профессиональное развитие журналистов, а также на укрепление потенциала казахстанских СМИ. Это не значит, что решением этих вопросом будет заниматься один лишь профсоюз. Поставленных целей, уважаемые коллеги, мы сможем добиться, объединившись", - сказал Зейн Алипбек.

По состоянию на 10 января 2020 года, в Казахстане зарегистрировано 3669 СМИ. Среди них - 2964 периодических издания, 161 телеканал, 73 радиостанции, 471 информационное агентство и интернет-издание.

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