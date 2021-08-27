В Казахстане увеличат количество призывников в вооружённые силы

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В Казахстане запланировано увеличение количества призываемых в вооруженные силы в сравнении с предыдущими призывами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК Сакен Жусупов.

С 1 сентября начнутся мероприятия осеннего призыва граждан на срочную воинскую службу, в ходе которого ряды вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики Казахстан пополнят около 17 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва", - сообщил Жусупов.

По его словам, призывная кампания будет второй год проводиться в условиях пандемии.





На призывных и сборных пунктах наработан практический опыт профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Как и в предыдущие кампании, ПЦР-обследование призывников будет осуществляться дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытию молодого пополнения. Соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, обеспечение медицинскими масками и дезинфекционными средствами находятся на постоянном контроле министра обороны", - подчеркнул глава департамента.





Во время призыва будет использоваться SMS-рассылка через сервис службы 1414.





Исключение личного контакта в процессе оповещения призывников значительно уменьшает риск заражения инфекцией", - уточнил Жусупов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства