В Казахстане ужесточат наказание для превышающих скоростной режим водителей
Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В сенат парламента внесен законопроект, ужесточающий наказание для водителей, превышающих скоростной режим. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания правительства.
Мы ужесточаем наказание для водителей, превышающих скоростной режим. Соответствующий законопроект внесен в сенат. Проектом также вводится запрет на получение прав на семь лет лицам, которые, не имея их, садились за руль в пьяном виде", - сказал Саденов.
По его словам, для усиления контроля на дорогах внедряются цифровые решения. В городах установлено свыше 24 тыс. автоматических камер фиксации нарушений ПДД. Системами оснащаются и патрульные автомобили. Прорабатывается вопрос их установки на маршрутных автобусах и машинах скорой помощи.
Как отметил министр транспорта Марат Карабаев, среди причин ДТП 37% приходится на несоблюдение скоростных требований. В связи с этим правительство увеличит количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах и на автодорогах республиканского значения.
До конца текущего года 5,4 тыс. км автодорог республиканского значения будут обеспечены камерами, определяющими среднюю скорость. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел прорабатывается механизм наложения штрафов. До принятия закона планируем полностью завершить интеграцию", - отметил Карабаев.
Глава правительства Олжас Бектенов поднял проблему плохой мобильной связи на загородных дорогах. В частности, на автодороге Караганда - Алматы по территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. В случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. В этой связи МЦРИАП необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автодорог.
На дорогах не хватает видеокамер и других технических средств для контроля за безопасностью движения. Где-то они просто не работают. Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала текущего года от наших граждан поступило более 50 тыс. официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения следует активнее использовать аппаратно-программные комплексы", - поручил премьер-министр.
Также он акцентировал внимание на отсутствии дорожных знаков, информационных щитов и временных разметок на незавершенных участках строящихся дорог.
Поручаю Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог. А также усилить контроль за строгим соблюдением стандартов при строительстве и ремонте дорог", - подчеркнул Бектенов.