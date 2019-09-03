В Казахстане в ближайшие дни ожидаются заморозки

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на ближайшие три дня, с 3 по 5 сентября, передает Kazakhstan Today.

Синоптики отмечают, что похолодание совпало с началом календарной осени.

Высотный циклон, вызвавший дожди и похолодание в северной половине Казахстана, и в предстоящие трое суток сохранит своё влияние на западные, северные и центральные области республики. А связанные с циклоном холодные атмосферные фронты будут перемещаться через южные, а затем юго-восточные и восточные области", - говорится в сообщении.

С циклоном и фронтами в республики ожидаются дожди с грозами, в южных областях понижение температуры, а в северной половине сохранение температуры ниже климатической нормы на 3-6 градусов. На западе, севере и в центре Казахстана в отдельных районах при прояснении в ночные часы уже возможны заморозки 1-3 градуса.

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