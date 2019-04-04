Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются дожди, на севере - с переходом в снег, передает Kazakhstan Today.

С активным средиземноморским циклоном прошли дожди, местами сильные в западных областях Казахстана. В ближайшие сутки этот циклон начнёт заполняться и смещаться на восток, а связанные с ним атмосферные фронты будут вызывать осадки, преимущественно дожди, сильный порывистый ветер в большинстве областей республики. В северных областях возможен переход дождя в мокрый снег, в южных областях предполагаются местами сильный дождь, гроза и град", - сообщается в прогнозе погоды "Казгидромета" на 4-6 апреля.

По информации синоптиков, в тыл циклону и холодным фронтам начнёт смещаться антициклон с северных районов Европейской части России, с которыми и ожидается похолодание. В северной половине республики ночная температура понизится до 0 - минус 5 градусов.

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