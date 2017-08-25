Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 августа 2017
  • 22
  • :
  • 22
Все области
24º Значительная облачность
днем 33º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

В Казахстане в пятницу ожидается погода без осадков, местами ветер25.08.2017
Общество  08:40

Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане в пятницу ожидается погода без осадков, местами ветер, передает Kazakhstan Today.

"Территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, на севере, северо-востоке, востоке ожидается местами туман. Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей", - сообщает "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, сегодня в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду, с пыльной бурей. В Жамбылской, Мангистауской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем в Западно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях утром местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области днем ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром местами туман.

Кроме того, на большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Атырауской, местами Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.
Просмотров: 3970
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
25.08.2017   19:37
В Астане на три дня перекроют участок улицы Сарыколь
25.08.2017   17:33
Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области
25.08.2017   14:40
В выходные дни на большей части Казахстана сохранится малооблачная жаркая погода
25.08.2017   14:13
В Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение
25.08.2017   13:54
В Казахстане создано 6 новых охраняемых территорий для защиты снежных барсов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика