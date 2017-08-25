Астана. 25 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане в пятницу ожидается погода без осадков, местами ветер, передает Kazakhstan Today.

"Территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, на севере, северо-востоке, востоке ожидается местами туман. Местами усилится ветер, на юге и юго-западе с пыльной бурей", - сообщает "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, сегодня в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду, с пыльной бурей. В Жамбылской, Мангистауской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем в Западно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях утром местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области днем ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром местами туман.

Кроме того, на большей части Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Атырауской, местами Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

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