Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане временно отменили курсирование трех пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.

АО "Пассажирские перевозки" сообщило о временной отмене курсирования следующих коммерческих пассажирских поездов, сформированных из вагонов Тальго: №19/20 Нур-Султан - Нурлы жол - Атырау отправлением из Нур-Султана - Нурлы жол с 1 июля 2020 года, из Атырау со 2 июля; №95/96 Нур-Султан - Нурлы жол - Уральск отправлением из Нур-Султана - Нурлы жол со 2 июля, из Уральска с 3 июля; №701/702 Алматы-2 - Нур-Султан - Нурлы жол отправлением из Алматы-2 с 1 июля, из Нур-Султана - Нурлы жол со 2 июля.

Отмечается, что пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат железнодорожных билетов и получить денежные средства в полном объеме, без удержаний.

Также можно приобрести билеты на другие альтернативные поезда:

по маршруту Нур-Султан - Атырау - №47/48 Нур-Султан - Атырау курсированием через день по нечетным датам, отправлением из Нур-Султана (НЖ) в 19.49, прибытием в Атырау в 10.32, обратно из Атырау в 22.30, прибытием в Нур-Султан (НЖ) в 13.03.

по маршруту Нур-Султан - Уральск - №51/52 Алматы - Нур-Султан - Уральск курсированием через день, отправлением из Нур-Султана-1 в 10.47 по нечетным датам, прибытием в Уральск в 13.12 по четным датам, обратно отправлением из Уральска в 15.42 по четным датам, прибытием в Нур-Султан-1 в 17.19 по нечетным датам.

по маршруту Нур-Султан - Алматы:





- №4/3 Нур-Султан - Алматы курсированием в ежедневном обращении, отправлением с Нур-Султан (НЖ) в 15.47, прибытием в Алматы-2 в 06.44, обратно из Алматы-2 в 14.40, прибытием в Нур-Султан (НЖ) в 05.40

- №10/9 Нур-Султан - Алматы курсированием в ежедневном обращении, отправлением с Нур-Султан (НЖ) в 21.30, прибытием в Алматы-1 в 16.08, обратно из Алматы-1 в 19.15, прибытием в Нур-Султан (НЖ) в 14.00

- №52/51 Уральск - Нур-Султан - Алматы курсированием через день, отправлением Нур-Султан-1 в 17.40 по нечетным датам, прибытием в Алматы-2 в 07.46 по четным датам, обратно отправлением с Алматы-2 в 20.27 по четным датам, прибытием в Нур-Султан-1 в 10.27 по нечетным датам.

- №706/705 Петропавловск - Нур-Султан - Алматы курсированием в ежедневном обращении, отправлением с Нур-Султан-1 в 21.16, прибытием в Алматы-2 в 10.54, обратно из Алматы-2 в 18.01, прибытием в Нур-Султан (НЖ) в 07.35.

Узнать актуальную информацию по графику движения пассажирских поездов, о наличии мест и стоимости проезда можно, позвонив в справочную службу 105 (звонок с городского - бесплатно, а с мобильного телефона обойдется в 112 тенге в минуту).

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