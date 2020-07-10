В Казахстане временно отменят некоторые поезда

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - С 9 и 10 июля в Казахстане временно приостановят курсирование некоторых пассажирских поездов, сообщает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", отмена вводится в соответствии с решением Государственной комиссии РК от 2 июля 2020 года, постановлением Главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля 2020 года и на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 8 июля 2020 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции СОVID-19.

Временно приостанавливается курсирование следующих пассажирских поездов до отмены данного решения:

1) с 9 июля отменяется поезд по ст. "Алматы-2" № 29/30 "Алматы-2 - Атырау" отправлением из Алматы с 9 июля, отправлением из Атырау с 11 июля.

2) С 10 июля - по ст. Мангистау №37/38 "Мангистау - Нур-Султан Нурлы жол" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Нур-Султан Нурлы жол с 12 июля, прибытием в Мангистау с 14 июля.

3) С 10 июля - по ст. Мангистау № 309/310 "Мангистау-Актобе" отправлением из Мангистау с 10 июля, прибытием/отправлением из Актобе с 11 июля, прибытием Мангистау с 13 июля.

4) С 10 июля - по ст. Мангистау № 657/658 "Мангистау - Бейнеу" отправлением из Мангистау с 10 июля прибытием/отправлением из Бейнеу с 11 июля прибытием Мангистау с 12 июля.

5)С 11 июля - по ст. Алматы-2 № 77/78 "Алматы-2-Мангистау" отправлением из Алматы-2 с 11 июля прибытием/отправлением из Мангистау с 14 июля прибытием Алматы-2 с 17 июля.

6) С 13 июля - по ст. Мангистау № 77/78 "Мангистау-Алматы-2" отправлением из Мангистау с 13 июля прибытием/отправлением из Алматы-2 с 16 июля, прибытием Мангистау с 19 июля.

Пассажиры, ранее оформившие билеты на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".

Национальный перевозчик попросил пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.

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