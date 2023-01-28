27.01.2023, 09:24 41611
В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 27 января вступают в силу обновленные миграционные правила. Иностранцы больше не смогут обнулить сроки пребывания в Казахстане.
Согласно введенным изменениям в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в Казахстане 30 дней, сообщает пресс-служба МВД РК. Но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.
Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.
Отмечается, что в прежней редакции правил этот вопрос не был урегулированным, и иностранцы могли по истечении срока пребывания выехать за пределы Казахстана и вновь заехать, тем самым "обновить сроки пребывания".
В ведомстве подчеркнули, что правила, ограничивающие пребывание в стране, не будут действовать для иностранцев, которые оформили в период своего пребывания разрешение на временное проживание или визу.
Правила приведены в соответствие с действующей статьей 6 закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Согласно закону "О правовых актах" действие нормативно правого акта не распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Таким образом, внесенные изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с 27 января 2023 года", - сообщили в МВД.
В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешенного срока пребывания Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статье 48 закона "О миграции населения".
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27.01.2023, 18:22 20821
"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аэрофлот с 1 февраля возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана, сообщает пресс-служба авиакомпании.
С 1 февраля "Аэрофлот" начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что в столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы - до трех ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю - по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс - по понедельникам.
До февраля 2023 года полеты в города Казахстана из Москвы осуществляются авиакомпанией "Россия" ("Группа "Аэрофлот").
Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем.
27.01.2023, 16:55 24166
Тариф на газ для бытовых потребителей повышают в Алматы
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 1 февраля повышают тариф на газ для бытовых потребителей, сообщает АО "Алматыгазсервис-Холдинг".
С 1 февраля 2023 года вводится тариф по транспортировке товарного газа по газопроводным сетям в размере 3510,11 (с НДС)", - цитирует КТК сообщение пресс-службы.
Отпускная цена реализации газа за 1 кубический метр товарного газа вместе с транспортировкой составят:
- для бытовых потребителей (население) - 27,69 тенге (с НДС);
- для коммунально-бытовых потребителей - 39,97 тенге (с НДС).
Такое решение компания объясняет заключением департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области.
Ранее сообщалось, что Минэнерго будет регулировать розничные цены на сжиженный газ.
27.01.2023, 16:50 25226
В Шымкенте сотрудник суда похитил у женщины 2,6 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 26 января 2023 года Аль-Фарабийским районным судом Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника канцелярии Абайского районного суда, обвиняемого по пункту 2 части 3 статьи 190 УК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций). Об этом сообщила пресс-служба суда.
Судом установлено, что с января по июль 2021 года обвиняемый, являясь ведущим специалистом канцелярии Абайского районного суда города Шымкента, войдя в доверие к потерпевшей, обещал положительно разрешить уголовное дело в отношении ее брата и путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 2,6 млн тенге.
Вина в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, негласными следственными действиями, аудио-, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела", - отметили в суде.
Приговором суда подсудимый был признан виновным и осужден на 4 года 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.
Иск потерпевшей был удовлетворен, с осужденного взыскана сумма причиненного уголовным правонарушением материального ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.
27.01.2023, 15:25 30216
Автомобилям с иностранными номерами с сегодняшнего дня разрешено проходить техосмотр
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобилям с иностранными номерами с сегодняшнего дня разрешено проходить техосмотр, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
С 27 января 2023 года оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра обеспечена возможность прохождения проверки технического состояния иностранных автотранспортных средств по всей территории Республики Казахстан. Владельцы или водители иностранных автотранспортных средств могут пройти обязательный техосмотр в любом из 1815 центров технического осмотра. Адреса и графики работы центров указаны в реестре на сайте ведомства, в разделе "Документы", - отметили в ведомстве.
Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, которая продлится до 1 июля 2023 года. Процедуре подлежат авто, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. В связи с легализацией изменился график работы спецЦОНов. Он будет действителен до 6 февраля 2023 года.
27.01.2023, 12:57 34631
Новый генплан Алматы: горожане предлагают снести ряд новостроек
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - К принятию нового документа собрано более 10 тысяч предложений в виде анкет от горожан. Согласно анализу анкеты горожанина алматинцев больше всего волнует качество воздуха, экология, транспорт, рабочие места, подходы к новому строительству (точечная застройка), история города, рассказал глава Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов.
Характерная цитата, демонстрирующая запросы горожан: 1. Удобные общественные пространства, 2. Возможность добираться из любой точки А в любую точку Б на общественном транспорте с комфортом, без давки. (К примеру, очень удобно ездить на троллейбусе по Тимирязева или на автобусе по Абая.), 3. Озеленение, рабочая арычная система, система автоматического полива цветов и деревьев. 4. Школы и детсады в городе. У нас построили четыре многоэтажных ЖК на районе, а школ не прибавилось. Представляю, сколько учеников будет в одном классе (человек 40-50). Когда я учился в 8 лицее, нас было 30 человек. 5. Снести все новые страшные многоэтажки (выше девяти этажей) в Алмалинском, Медеуском и Бостандыкском районах", - цитирует Мурунова издание "КазТаг".
Также алматинцы хотят видеть в городе как можно больше культурных и социальных объектов, парковых зон и мест отдыха, сказал он.
Вместе с тем обсуждается новая схема электро- и теплоснабжения, поэтапного строительства пожарных депо в Алматы.
По словам генерального директора ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Асхата Садуова, для развития инженерной инфраструктуры планируется ежегодно строить 280 км водопроводных сетей и обновлять 104 км существующих. Власти намерены каждый год прокладывать около 40 км теплосетей.
Строительство новых насосных станций и обновление 73 км канализационных сетей обеспечит к концу 2030 года доступ 95% горожан к центральному водоотведению. Планируем реконструировать не менее 39 км тепловых сетей и модернизировать 22 малых котельных ежегодно. С принятием генерального плана в городе будет создана инклюзивная среда для каждого жителя с равным доступом к объектам образования, здравоохранения, культуры. Не секрет, что школы перегружены. Мы имеем дефицит по первой смене в количестве 103 тысяч учеников. Существует две программы, по которым будет увеличиваться количество общеобразовательных школ. Запланировано строительство 188 школ. По дошкольному образованию - свыше 300 детских садов появится в Алматы. В здравоохранении будет построено 65 поликлиник, три больницы и 33 физкультурно-оздоровительных комплекса. Особое внимание будет уделено внедрению в городе принципов Smart City за счет развитой телекоммуникационной инфраструктуры", - цитирует Саудова портал Zakon.kz.
Напомним, 25 января в Алматы начались общественные обсуждения генплана города Алматы до 2040 года.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения.
26.01.2023, 16:03 77211
Житель Шымкента похитил несовершеннолетнюю девушку с целью женитьбы
Девушку вернули домой
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Шымкент. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента вернула домой несовершеннолетнюю девушку, которую похитил знакомый с целью женитьбы.
По заявлению жителя Шымкента о похищении его несовершеннолетней дочери с целью женитьбы полицией Жетысайского района начато досудебное расследование по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщает Polisia.kz.
Установлено, что девушка вышла замуж за знакомого. Ее мать не дала согласия и забрала девушку обратно в Шымкент.
В настоящее время по делу назначены экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия. Дело находится на контроле ДП Туркестанской области.
О похищении ранее сообщал сайт elitar.kz. По его данным, "жених" купил в жены 15-летнюю школьницу за 600 тысяч тенге. В конце 2022 девушку увезли в Жетысайский район, где провели обряд "Беташар".
Отец девушки о случившемся узнал из соцсетей и сразу заявил, что согласия на брак дочери не давал. Мужчина также отметил, что похищение человека является уголовным правонарушением.
26.01.2023, 15:42 77006
Претенденты на руководящие должности в "Самрук-Қазына" не проходят проверку на детекторе лжи
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцать семь кандидатов на должности менеджеров по закупкам в "Самрук-Қазына" не прошли тест на детекторе лжи.
Об этом рассказал на сегодняшнем пресс-брифинге в Астане управляющий директор фонда Гибрат Ауганов.
По его словам, в 2022 году в группе компаний "Самрук-Қазына" внедрены психологические проверки и тесты на полиграфе (детекторе лжи) для ряда будущих руководителей. Они касаются тех кандидатов в менеджеры, в чьи компетенции входят закупки.
Всего за 2022 год тесты на детекторе лжи проведены для 133 кандидатов из 52 компаний группы "Самрук-Қазына". 27 человек не прошли проверку и не были приняты на работу.
Ранее сообщалось, что за прошлый год фонд "Самрук-Казына" рассмотрел заявления более 800 сотрудников о нарушениях и коррупции. Возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц фонда.
26.01.2023, 13:25 66706
В Темиртау на ТЭЦ-2 котлоагрегаты отключены на ремонт
Сегодня до конца суток работы будут завершены
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Темиртау. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау на ТЭЦ-2 котлоагрегаты отключены для проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба акимата города.
Уважаемые жители, в настоящее время в работе котлоагрегаты № 1, № 2, № 4, № 6. Котлоагрегат № 3 остановлен для проведения ремонтных работ газохода. На котлоагрегате № 5 ведутся работы по устранению свищей на паропрогревателе", - проинформировали в АО "АрселорМиттал Темиртау".
Сообщается, что сегодня до конца суток работы будут завершены, котлоагрегат будет включен в работу, и температурный режим стабилизируется до необходимых 87 градусов.
Отмечается, что в настоящее время температура подачи тепла составляет 69 градусов.
Ранее в отношении ТЭЦ-2 Темиртау была проведена внеплановая проверка.
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