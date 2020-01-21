В Казахстане вынесли на обсуждение положение о Национальном пантеоне

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Проект постановления правительства "Об утверждении Положения о Национальном пантеоне" размещен на сайте "Открытые НПА" для обсуждения, передает Kazakhstan Today.

Как отмечается в документе, территория Пантеона будет включать: мемориальное здание; музей памяти (XX-XXI веков) с монументом "Стена памяти"; административное, хозяйственное и вспомогательные здания; надмогильные сооружения; парковую и прилегающую зоны.

В проекте определено, что на территории пантеона могут быть погребены: президенты РК и члены их семей; премьер-министры и их заместители, председатели палат парламента и их заместители, госсекретари, руководители администрации президента, председатели Конституционного совета, Верховного суда и Нацбанка.

Также в список включены министры, руководители госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, обладатели званий "Халык каhарманы", "Казакстаннын Енбек Ері"; награжденные орденами "Алтын Кыран", "Отан", "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенті - Елбасы Нурсултан Назарбаев", "Енбек Данкы" трех степеней; обладатели званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда"; граждане, удостоенные почетного звания "Казакстаннын гарышкер-ушкышы"; другие граждане по особому решению президента РК.

Кроме того, с лицами, подлежащими погребению в пантеоне, могут быть захоронены их позже умершие (погибшие) супруги.

Обустройство и оформление надмогильных сооружений в пантеоне выполняются в единой форме. Самовольное погребение, создание семейных (родовых) склепов и перезахоронение в пантеоне не осуществляется.

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