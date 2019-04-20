В Казахстане выпустят аудиосборник "Антология степного фольклора"

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане был презентован аудиосборник "Антология степного фольклора", передает Kazakhstan Today.

Произведения, накопленные множеством поколений основанные на мифах отражающие традиции казахского народа, станут доступны для современного поколения в сборнике "Дала фольклорынын антологиясы".

Сегодня мы даем старт очень важному и востребованному проекту - Антологии степного фольклора. Это сокровищница великих произведений и исполнений знаковых фигур казахской литературы. Это не просто поэтический или песенный сборник, это наше наследие, на котором мы должны воспитывать подрастающее поколение казахстанцев. Наша задача - донести все до как можно большего числа граждан. На основе этой антологии мы создадим мультимедийную платформу, где каждый сможет прослушать и скачать интересующее его произведение", - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, сборник включает в себя богатое культурное наследие, произведения, отображающие многовековую историю народа: сказки, героические эпосы, поэтические состязания, ораторские речи, кюи, терме, стихи, хранящиеся в "Алтын кор" Казахского радио с 1948 года.

Выпуск сборника "Дала фольклорынын антологиясы" был осуществлен в рамках статьи "Семь граней Великой степи" Елбасы Н. Назарбаева по инициативе Министерства информации и общественного развития РК.

Одними из оригинальных произведений искусства казахского народа, вошедшими в сборник, стали десятое издание айтыса (1960 года), а также такие реликвии, как бата, "беташар, сынсу, жар-жар, жоктау, жарапазан, бесік жырлары, объединенные в собрание под названием "Салт-дастур" (1950 года)", - сказал генеральный директор ТОО "Казах радиолары" К. Жумагали.

По его словам, в "Алтын кор" сохранено 50 версий героических эпосов, исполненных известными сказителями, исполнителями терме.

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