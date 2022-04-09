В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики

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Как сообщает "Хабар 24", ситуация ухудшилась после того, как выросла стоимость кормов. Вдобавок из-за вспышки птичьего гриппа Российская Федерация перестала импортировать продукцию казахстанских птицефабрик.
В Минсельхозе заявляют, что большинство проблем птицеводов в статусе решенных. Два года назад на аркалыкской птицефабрике из-за птичьего гриппа потеряли все поголовье. После - процесс долгого восстановления. И вот, как только предприятие вернулось на прежний уровень производства, начались новые проблемы.
Сейчас кормосоставляющие подорожали уже от 30 до 50%. Половину кормосоставляющих мы берем импортные. И там тоже все дорожает. И очень сложно. Если так дальше пойдет, если дорожает все, будем вынуждены сокращать поголовье", - говорит генеральный директор птицефабрики Жамиля Исмайлова.
В репортаже отмечается, что стабильное повышение стоимости кормов наблюдается последние два года. Но это не единственная проблема. В конце 2021-го Россия перестала импортировать казахстанские яйца. Запрет ввели из-за вспышки птичьего гриппа в личных подсобных хозяйствах. В итоге работать на склад начали птицефабрики сразу в 4 регионах Казахстана.
По правилам наших отношений в ЕАЭС если была зафиксирована вспышка, неважно это в ЛПХ или на птицефабрике, то вводится запрет на экспорт продукции. Но он должен вводиться на три месяца. Это максимальный срок, на который можно ввести ограничение. На сегодняшний день уже прошло 6 месяцев. А Российская Федерация до сих пор не открыла свою границу для того, чтобы мы могли поставлять свою продукцию туда", - сообщает президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.
В Министерстве сельского хозяйства о проблемах отечественных птицеводов знают.
Работа ведется. Одну область уже сняли, по остальным областям работа продолжается. В ближайшее время, мы надеемся, снимем запрет", - информирует министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
Для этого в минувший вторник с российской стороной были проведены переговоры. Сейчас чиновники обеих стран обмениваются гарантийными письмами. В Минсельхозе даже назвали точную дату снятия карантина. Это произойдет в следующий понедельник, 11 апреля. Чиновники говорят, и по кормам проблему решили. С Продкорпорацией уже есть меморандум. И сейчас напрямую птицефабрикам отпускают тонну фуражного зерна за 115-117 тысяч тенге.