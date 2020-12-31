В Казахстане запустили платформу по обсуждению НПА

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане начала работу платформа, создана специально для структурированной научной дискуссии по действующим нормативным правовым актам и инициативным проектам, передает Kazakhstan Today.

Платформа дает возможность гражданам, СМИ и любым заинтересованным лицам принимать участие в обсуждении конкретных положений и норм того или иного проекта НПА, сообщает пресс-служба проектного офиса ADAL BILIM.

Платформа создана и функционирует исключительно за счет собственных средств Университета КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Она постоянно наполняется и поддерживает языковые версии на государственном и русском языках. Платформа бесплатна для использования организациями и физическими лицами.

В настоящее время любая организация может бесплатно получить полный доступ к управлению и редактированию тех нормативных правовых актов, которые за ней закреплены. Впоследствии на сайте планируется обсуждение проектов нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан.

В нашей республике при Верховном суде действует научно-консультативный совет. Kodeks.kz позволяет учитывать мнение не только НКС, но и мнение других ученых. Мнение ученых-юристов является источником права. Кроме того, мы учитываем мнение и простых людей. Если любой гражданин Казахстана аргументировано изложит свое мнение, то его аргументы можно будет также использовать в своей работе. Сейчас очень много критики в отношении судов. На этой платформе мы можем критику перевести в консультативный профессиональный диалог", - сказал заведующий отделом аппарата Верховного суда Республики Казахстан Даурен Енсебаев.

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