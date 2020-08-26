В казахстанских поездах возобновили работу вагоны-рестораны

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил об отдельных послаблениях ограничительных требований по COVID-19 в пассажирских поездах, передает Kazakhstan Today.

Изменения касаются работы объектов общепита и передвижения пассажиров между вагонами, сообщает телеканал "Хабар 24"

В частности, в составе пассажирских поездов возобновлена работа вагонов-ресторанов (буфетов) - при условии оказания услуг способом доставки по предварительному заказу пассажиров, при заполнении обеденного зала не более чем на 50% с соблюдением социальной дистанции.

При этом персонал общепита должен быть в масках и перчатках, проходить предсменную термометрию и осмотр на наличие симптомов заболевания.

Обязательно соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного режима, доставка готовых блюд в упакованном виде до заказчика (пассажира).

Кроме того, при соблюдении социальной дистанции не менее 1 метра и масочного режима пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами, в том числе для посещения вагона-ресторана.

Другие ограничительные требования по COVID-19 остаются в силе.

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