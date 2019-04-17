В "Казатомпроме" проведут проверку после обращения работников к президенту (ВИДЕО)

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В "Казатомпроме" проведут проверку после обращения работников к президенту. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Канат Кульшманов, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространено видеообращение нескольких мужчин, представившихся работниками АО "НАК "Казатомпром", которые пожаловались на сокращение заработной платы и понижение разряда сотрудников", - написал Кульшманов в Facebook .

Он отметил, что в связи с обращением Минтруда и соцзащиты населения инициировало проверку атомной компании.

Комитетом труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК направлено письмо в управление контроля и качества городской среды города Нур-Султана о проведении внеплановой проверки в АО "НАК "Казатомпром". Результаты проверки будут сообщены дополнительно", - уточнил пресс-секретарь.





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