В Казгидромете озвучили прогноз погоды на три дня

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцев, по данным Казгидромета, ожидает аномальная жара.

Вынос горячих и сухих воздушных масс из районов Ирана сохраняет аномально жаркую погоду на большей части страны", - говорится в сообщении.

Лишь на западе, затем на северо-западе республики с приходом ложбины циклона ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также выпадение града, шквалистое усиление ветра и ослабление жары.

Столбики термометров в ночное время на севере, юге и в центре покажут 12-25 градусов тепла, в дневное время 30-44 градуса жары, на востоке ночью 12-20 градусов, днем 27-35 градусов тепла, а на западе ожидается ослабление жары ночью до 15-26 градусов, днем до 28-36 градусов тепла.

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