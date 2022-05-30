В КазНУ прошла традиционная встреча выпускников

АЛМАТЫ. 29 МАЯ - Традиционный ежегодный праздник – День выпускников прошел в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (КазГУ имени Кирова), передает KAZAKHSTAN TODAY.

На ежегодный праздник пришли известные государственные и общественные деятели, депутаты парламента РК, дипломаты, представители государственных структур, научной общественности, вузов-партнеров из Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья, выпускники разных лет, преподаватели и студенты, сообщает Национальная инженерная академия РК.

Насыщенная программа мероприятия включала: встречи на факультетах, заседание Ассоциации выпускников КазНУ, на котором были подведены итоги работы и определены актуальные задачи по подготовке к 90-летнему юбилею университета, возложение цветов к памятнику великого мыслителя Востока Абу-Насра аль-Фараби и монументу академика Умирбека Жолдасбекова, а также праздник на главной площади университета с концертной программой.

На заседании Ассоциации выпускников КазНУ медалью "Выдающийся выпускник" ("Аса корнектi тyлек") был награжден Бакытжан Жумагулов, известный выпускник КазНУ, депутат сената парламента РК, ректор КазНУ имени аль-Фараби (2008 - 2010 годы), академик Национальной академии наук РК, президент Национальной инженерной академии РК, президент Математического общества тюркских стран, президент Федерации инженерных академий исламских стран, первый вице-президент Международной инженерной академии, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, заслуженный деятель РК.

Родной университет поздравили с праздником председатель Конституционного совета РК, президент Ассоциации выпускников КазНУ Кайрат Мами, депутат сената парламента РК Бакытжан Жумагулов, ректоры вузов и директора научно-исследовательских институтов, а также многие другие известные личности нашей страны.