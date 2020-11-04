В КГД назвали фейком информацию о возврате уплаченных сумм НДС

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Информация о возврате уплаченных сумм НДС является фейком. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК официально опровергли информацию о подобных выплатах, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях и на видеопорталах распространяется видеозапись под названием "Получить выплaту имеет право каждый гражданин, достигший 18 лет". В видео говорится о том, как вернуть выплаченные суммы НДС за несколько лет. Мошенники приглашают на фальшивый сайт по якобы возврату средств. То есть будущие жертвы попадают на сайт ЕКЦ ВНДС (Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств). В ходе инструкции к вымышленному возврату автор просит указать зрителя свои данные (номер банковской карты, а также CVV/CVC код), через которые псевдоюристы могут завладеть вашими средствами, списывая их с банковской карты", - сообщили в пресс-службе КГД.

Отмечается, что видеозапись или сам фальшивый сайт могут содержать положительные отзывы, что также не соответствует действительности.

В ведомстве напомнили: в начале текущего года в Казахстане уже был выявлен фишинговый интернет-ресурс, созданный мошенниками под Новый год и получивший распространение в YouTube. Тогда в результате анализа Службой KZ-CERT был выявлен инцидент информационной безопасности, классифицированный как "Фишинг в сегменте Интернет/Мошенничество", где осуществлялся сбор персональных данных и данных банковских карт пользователей.

Автор видео также сообщал о том, что, согласно новому законопроекту, осуществляется возврат НДС от всех совершенных покупок. И якобы для этих целей создан "Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств", или ЕКЦ ВНДС. Призываем всех казахстанцев быть бдительными и не доверять информации сомнительного происхождения из фейковых источников", - резюмировали в ведомстве.

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