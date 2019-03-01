В КГД рассказали, как платить налог со сдачи квартиры в аренду

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов рассказали, как платить налог со сдачи квартиры в аренду, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ведомства, физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении имущественного дохода.

При этом у такого физического лица возникает обязательство по сдаче декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход. Также физическому лицу необходимо исчислить ИПН по ставки 10% и уплатить не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход", - сообщили в пресс-службе.

К примеру, если квартира сдавалась в аренду в течение 2018 года, то декларацию необходимо представить не позднее 31 марта 2019 года. Учитывая, что последний день срока в текущем году приходится на нерабочий день, то срок представления налоговой отчетности истекает в конце следующего рабочего дня, то есть 1 апреля, разъяснили в ведомстве.

Также сообщается, что декларацию можно предоставить в электронном виде через web-приложение "Кабинет налогоплательщика" (КНП) по адресу http://cabinet.salyk.kz, либо используя клиентское приложение ИС СОНО для налогоплательщиков, который реализован как альтернативный способ сдачи ФНО в электронном виде. Инструкцию по работе с данной информационной системой можно скачать по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/section/sono.

В случае отсутствия доступа к Интернету, в каждом территориальном управлении государственных доходов имеются терминалы налогоплательщиков, где предоставляются компьютеры для отправки декларации, рассказали также в пресс-службе.

КГД рекомендует заранее предоставить налоговую отчетность, поскольку в последние дни сдачи налоговой отчетности возникает пиковая нагрузка на информационные системы, которая значительно усложняет процесс представления декларации пользователями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства