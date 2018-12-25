Кызылорда. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"26 декабря в Кызылординской области местами ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95%", - сообщает РГП "Казгидромет".

Также, по данным синоптиков, в период 26-28 декабря на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек и подъемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек.

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