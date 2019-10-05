Кокшетау. 4 октября. Kazakhstan Today - В Кокшетау чествовали пожилых людей, передает Kazakhstan Today.

В начале октября в Казахстане чествуют людей старшего поколения. Не обходят стороной эту добрую традицию и в Акмолинской области. Сегодня в теплой обстановке в Доме культуры "Кокшетау" прошло торжественное мероприятие, посвященное этому празднику, сообщает управление внутренней политики региона.

Почетными гостями программы стали более 600 человек - ветераны войны и труда, труженики тыла, пенсионеры, представители общественных организаций.





К ветеранам и пенсионерам со словами благодарности обратился аким области Ермек Маржикпаев.

Вы - поколение созидателей, подарившее народу независимого Казахстана многочисленные примеры трудового и боевого героизма, любви к родной земле, истинного патриотизма. Вы работали на будущее страны и на благополучие его народа. Многое из того, чем сегодня гордится наша область, республика, что появилось в ней впервые, было создано вашими руками", - отметил руководитель региона.

В своем выступлении аким области проинформировал о принимаемых системных мерах по социальной поддержке лиц старшего возраста. Сегодня в регионе пожилые граждане обеспечиваются специальными социальными услугами, которыми охвачено порядка 5 тыс. человек.

Также в течение месячника будут произведены выплаты из местного бюджета более 7 тыс. человек и за счет средств хозяйствующих субъектов будет оказана материальная поддержка старшему поколению более чем на 200 тенге.

Кроме того, благодарственными письмами акима области и ценными подарками был отмечен 21 ветеран, среди которых 89-летний аксакал Жолдыбай Балтабеков, до сих пор принимающий активное участие в общественной жизни региона.

Среди награжденных и Каламкас Мухамедина, которая отмечает и свой профессиональный праздник - День учителя.

Я проработала в системе образования более 40 лет. Свой трудовой путь начинала в средней школе Коргалжынского района, затем работала в СШ №2 поселка Шортанды, откуда и вышла на заслуженный отдых. Сегодня мои ученики трудятся во всех сферах экономики, внося вклад в развитие региона, страны и я ими горжусь", - отметила ветеран педагогического труда.

Красочная, праздничная программа с участием творческих коллективов области стала особым музыкальным украшением мероприятия. А общее фото стало еще одной памятной страничкой в их богатой биографии.

К слову, в области ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны полностью освобождены от уплаты коммунальных услуг. В нынешнем году выплачена компенсация на оплату коммунальных услуг бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, семьям погибших воинов, женам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проезд в госпиталь участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лиц, а также единовременная социальная выплата репрессированным гражданам.

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