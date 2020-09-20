В Кокшетау открылся первый спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями

Кокшетау. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау с участием акима области Ермека Маржикпаева состоялось открытие нового спортивного комплекса "Дарын" для лиц с ограниченными возможностями, передает Kazakhstan Today.

В своем послании президент страны подчеркнул, что приоритет необходимо отдать массовому спорту среди населения, приобщения подрастающего поколения к физической культуре.

Выражаю огромную благодарность всем меценатам региона, а Федерации рукопашного боя Акмолинской области за участие в создании центра долголетия "Дарын", где наши особенные люди имеют возможность заниматься физической культурой и спортом", - отметил руководитель региона на открытии спортивного объекта.

Свою лепту за период капитального строительства комплекса внесли различные акмолинские компании, произведя спонсорские взносы в сумме 53 млн тенге.

В комплексе одновременно могут заниматься спортом 60 человек с ограниченными возможностями. Здесь созданы все необходимые условия: имеются тренажерный зал, процедурно-массажный кабинет, залы единоборств и фитнесса. Кроме того, открыт уголок самообслуживания EGOV, а также будет проводиться обучение компьютерной грамотности. В дальнейшем планируется строительство гостиничного комплекса и крытого футбольного поля", - рассказали в пресс-службе областного УВП.

В целом новое учреждение не только создаст благоприятные условия для сохранения здоровья среди людей с ограниченными возможностями, но и поможет обеспечить их адаптацию и реабилитацию.

К слову, в Акмолинской области на сегодня проживает 25 тысяч человек с особыми потребностями. Из них 30% активно занимаются спортом. Среди них чемпионы по пауэрлифтингу, легкой и тяжелой атлетике, армреслингу, теннису и другим видам спорта", - добавили в ведомстве.

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