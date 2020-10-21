Кокшетау. 20 октября. Kazakhstan Today - В Кокшетау в пятницу проведут антитеррористические учения, передает Kazakhstan Today.

23 октября на территории Кокшетау состоятся республиканские оперативно-тактические учения "КОКШЕТАУ-АНТИТЕРРОР-2020" с участием правоохранительных и государственных органов, входящих в Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом", - сообщили в Штабе.

Учения проводятся с целью обеспечения постоянной готовности сил и средств к проведению антитеррористической операции, повышения межведомственного взаимодействия, боеспособности и отработки алгоритма своих действий при пресечении акта терроризма.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам.

Также в Областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 274 УК РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства